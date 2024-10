Auf diese Öl-Aktien würde der deutsche Energie-Professor Fritz Vahrenholt jetzt setzen - und auf diese nicht. Von welchen Rohstoffen der Experte aktuell viel hält und was er zu Gold sagt.

"Wenn die Ölpreise jetzt steigen, dann werden natürlich die Kurse derjenigen Aktien, die, Öl-Pure-Player sind, besonders steigen", sagt Professor Fritz Vahrenholt. Doch welche Aktien meint der deutsche Energie-Professor damit konkret?

Energie-Professor: Diese Aktien werden steigen

"Ich denke nicht, dass Pseudo-Öl-Aktien wie eine BP oder eine Shell steigen werden, die gemeint haben, mit Windkraftwerken in der Nordsee, kann man viel Geld verdienen. Sondern die richtig amerikanischen Öl-Aktien wie Conoco oder Occidental oder Chevron, die sagen: „Wir machen das nicht mit, sondern wir bohren nach Öl und Gas, so gut es geht. Die werden natürlich jetzt massiv davon profitieren", meint Vahrenholt.

Fritz Vahrenholt ist SPD-Politiker, Chemiker, Buchautor, war Manager bei Shell und RWE, ist Honorar-Professor an der Universität Hamburg und im Aufsichtsrat des deutschen Kupfer-Unternehmens Aurubis.

Und der Experte verrät auch, welche Rohstoffe jetzt performen dürften und was er von Gold hält:

Gold, Rohstoffe und Co: Das sollten Anleger jetzt machen

Der Rohstoff-Sektor steht jetzt wieder vermehrt unter Beobachtung, denn steigende Ölpreise und eine eventuelle neue Gas-Krise, ausgelöst durch auslaufende Verträge am Jahresende, werfen ihre Schatten voraus. Und so sagt Energie-Professor Vahrenholt: "Nun, ich sagte ja, bei den Rohstoffaktien sind natürlich Energieaktien besonders gefragt. Aber auch Rohstoffe wie Kupfer und andere Grundstoffe sind interessant." Dabei würden diese Grundstoffe aber viel stärker von der Konjunktur abhängen "und deswegen bin ich da ein bisschen gespalten", fügt Vahrenholt hinzu. Und er erläutert: "Ich würde die jetzt nicht verkaufen. Aktien wie Newmont Mining oder natürlich auch Aurubis oder andere würde man eher halten wollen. Da hängt es ja eher von der Wirtschaftsentwicklung ab und die ist jetzt ein bisschen fragiler geworden. Aber in solchen Zeiten ist natürlich immer Gold auch eine sehr gute Alternative."

Was Professor Vahrenholt nun zu einer sich anbahnenden Gas- und Öl-Krise sagt, warum er als SPD-Politiker kaum noch Hoffnung in seine Partei hat und womit der Wohlstand der Bürger angegriffen wird, das erfahren Sie jetzt hier im kompletten Interview.

