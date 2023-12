Kein Tagesgeld oder Festgeld: Aktienanleihen haben in diesem Jahr ein fulminantes Comeback gefeiert. Weil Anleger wieder auf der Suche nach hohen Zinsen sind, können Sparer jetzt bis zu 13,50 Prozent Zinsen p.a. mit den Aktien von Allianz, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Siemens und Vonovia verdienen. Wie das geht.

Bei einer Aktienanleihe kaufen Anleger sich ein Zertifikat bei einem Emittenten. Die Zinsen sind derweil ziemlich sicher, außer der Emittent geht pleite. Ob Anleger aber einen Gewinn oder einen Verlust einfahren, darüber entscheidet dann die Aktie, auf die die Aktienanleihe begeben wurde.

Bis zu 12 Prozent Zinsen p.a. mit der Allianz

Das Produkt der HSBC mit der ISIN: DE000HS2S0M4 lohnt sich dabei vor allem, wenn die Allianz-Aktie in den kommenden 12 Monaten seitwärts tendiert oder leicht steigt. Denn ob Anleger bei einer Aktienanleihe ihr investiertes Kapital zurückerhalten, liegt vor allem am Basispreis: Notiert die Aktie am Bewertungstag auf oder über dem Basispreis, so erhalten Anleger die Zinsen und das investierte Kapital zurück.

Liegt die Aktie aber unter dem Basispreis, so erhält man die Zinsen und den Restbetrag dann in den Aktien direkt. Diese werden einem dann ins Depot gebucht. Ob man dann einen Verlust hat errechnet sich aus dem Unterschied von Zinszahlung und Unterschreitung des Basiswerts.

Mit der Aktienanleihe auf die Allianz, welche 12 Prozent Zinsen p.a. verspricht, können Anleger nun noch rund 7 Prozent bis zum Ende der Laufzeit einstreichen. Die geringeren Zinsen liegen daran, dass das Produkt schon zwei Monate läuft und dass die Allianz-Aktie deutlich gestiegen ist, was das Produkt etwas unattraktiver macht. Alle Details zur Allianz-Aktienanleihe finden Sie hier

Sehr hohe Zinsen gibt es aber noch hier:

Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Siemens und Vonovia mit hohen Zinsen

Denn weil die Vonovia-Aktienanleihe noch nicht so lange auf dem Markt ist, können Anleger hier fast noch 13,50 Prozent Zinsen p.a. verdienen. Das Produkt läuft nämlich bis Dezember 2024 und ob Anleger noch mehr oder weniger Zinsen mit Vonovia verdienen, hängt vom Zeitpunkt des Kaufs der Aktienanleihe und von der Entwicklung der Vonovia-Aktie ab. Alle Infos zum Produkt lesen Sie hier: 13,50 Prozent Zinsen p.a. mit Immobilien verdienen - Vonovia-Aktie macht es möglich

