Im BÖRSE ONLINE BÖRSEN-TICKER erfahren Sie jeden Tag, welche Aktien an der Börse im Fokus stehen und welche Infos Sie als Anleger nicht verpassen sollten.

08:45 Uhr - Mit leichten Kursgewinnen im vorbörslichen Handel haben die Aktien von Südzucker auf die bestätigte Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 vom Vorabend reagiert. Auf Tradegate legten die Papiere des SDax-Unternehmens um rund ein Prozent auf 17,46 Euro zu.

Der Mittelwert der vom Unternehmen in Aussicht gestellten Spanne für das operative Konzernergebnis liege um rund vier Prozent über der Konsensschätzung, merkte ein Händler an. Der Zuckerproduzent entwickele sich solide. Wesentlicher Antreiber sei das Zuckersegment, der Zuckerpreis sei seit Jahresbeginn um rund ein Viertel gestiegen.

08:15 Uhr - Börse: DAX startet höher - Aktien von BASF, Nordex und SMA Solar im Fokus. Lesen Sie dazu hier mehr

08:00 Uhr - The Social Chain AG: Verzögerung bei der Durchführung der Kapitalerhöhung - Aktie -18 Prozent

07:45 Uhr - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach Senkung der Jahresziele auf "Sell" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Mittelwert der nun für 2023 in Aussicht gestellten operativen Ergebnisspanne (Ebit) liege um 14 Prozent unter dem Marktkonsens, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose des Chemiekonzerns impliziere, dass das Ebit im zweiten Halbjahr um gut ein Viertel unter dem Vorjahreszeitraum liegen dürfte.

07:30 Uhr - Der Euro hat am Donnerstagmorgen seine deutlichen Kursgewinne vom Vortag leicht ausgebaut. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1149 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt im März 2022. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch deutlich niedriger auf 1,0989 Dollar festgesetzt.

Kräftigen Auftrieb erhielt der Euro am Mittwoch durch neue Inflationszahlen aus den USA. Im Juni ist die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt deutlich auf 3,0 Prozent gefallen. Auch die von der US-Zentralbank Fed besonders beachtete Inflation ohne Energie und Lebensmittel ging spürbar zurück. An den Märkten wurden die Zinserwartungen an die Fed gedämpft, was den Dollar belastete und den Euro steigen ließ.

Am Donnerstag stehen in Europa Produktionsdaten aus Frankreich und dem Euroraum auf dem Programm. In den USA werden die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt und Preisdaten von Unternehmensebene erwartet.

12:21 Uhr - Börse: DAX hat 16.000 Punkte im Blick - Aktien von Infineon, Zalando und Deutsche Bank im Fokus. Lesen Sie dazu hier mehr.

11:30 Uhr - About You und Zalando sind heute im Höhenflug. Mehr dazu gibt es hier

11:00 Uhr - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Aufgrund der ungebrochenen Nachfrage stellten sich die europäischen Fluggesellschaften und deren Anleger auf einen Sommer mit hohen Renditen und Spitzengewinnen ein, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings existierten immer noch die alten konjunkturellen Befürchtungen, die nun auf den Winter 2023/24 verschoben worden seien, nachdem sich das vorige Wintergeschäft als ordentlich erwiesen habe.

10:30 Uhr - Beim bevorstehenden Börsengang des Chipdesigners Arm könnte einem Pressebericht zufolge der weltweit teuerste Halbleiterkonzern Nvidia eine größere Rolle spielen. Beide Unternehmen verhandeln darüber, Nvidia als Ankerinvestor für den geplanten Börsengang in New York an Bord zu holen, wie die "Financial Times" ("FT") am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen berichtete. Uneins seien sich die Parteien noch über eine mögliche Bewertung. Die Unternehmen wollten sich auf Anfrage der "FT" dazu nicht äußern.

Demnach strebt Arm einen Börsenwert von nahe 80 Milliarden US-Dollar (73 Mrd Euro) an. Nvidia wolle hingegen zu einem Preis einsteigen, der auf eine Bewertung zwischen 35 und 40 Milliarden Dollar hinauslaufe. Laut dem Bericht könnte Arm bereits im September an der New Yorker Börse gelistet werden.

Arm gehört zum japanischen Technologiekonzern Softbank und entwirft Chip-Architekturen, auf deren Basis unter anderem Apple und Samsung die Prozessoren für ihre Smartphones entwickeln. Auch der Halbleiterkonzern Qualcomm, mit dessen Chips viele Android-Telefone laufen, greift darauf zurück.

Laut den Quellen der "FT" haben beide Unternehmen bereits Kontakt zu den US-Behörden gesucht, um möglichen Bedenken vorzubeugen. Nvidia plant demnach wahrscheinlich nur eine Minderheitenbeteiligung im unteren Hundert Millionen Dollar Bereich. Der kalifornische Chiphersteller hatte zuvor bereits versucht, Arm komplett zu übernehmen. Allerdings scheiterte das Vorhaben im vergangenen Jahr an den Bedenken der Wettbewerbshüter.

09:56 Uhr - Wegen unerlaubter Nutzung von Daten für das Training Künstlicher Intelligenz (KI) muss sich Google vor Gericht verantworten. Die Alphabet-Tochter habe personenbezogene und urheberrechtlich geschützte Informationen genutzt, hieß es in einer am Dienstag (Ortszeit) in San Francisco veröffentlichten Anklageschrift. Die Kläger repräsentieren nach eigenen Angaben Millionen von Internetnutzern und Inhaber von Urheberrechten. Sie fordern Schadenersatz in Höhe von mindestens fünf Milliarden Dollar.

"Google ist nicht Eigentümer des Internets, es ist nicht Eigentümer unserer kreativen Werke, es ist nicht Eigentümer unserer Ausdrucksformen unserer Persönlichkeit, der Bilder unserer Familien und Kinder oder von irgendetwas anderem, nur weil wir es online teilen", sagte Ryan Clarkson, Anwalt der Anklage. Halimah DeLaine Prado, Chef-Justiziarin von Google, verwies darauf, dass der Internetkonzern seit Jahren Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen auswerte. "Amerikanisches Recht erlaubt die Nutzung öffentlicher Informationen zur Schaffung neuer nützlicher Verwendungszwecke."

Im vergangenen Monat hatten mehrere Autoren OpenAI verklagt, weil die Microsoft-Beteiligung für das Training seiner KI ChatGPT unerlaubt ihre Werke genutzt habe. Ähnliche Vorwürfe erheben die prominente US-Komikerin Sarah Silverman und weitere Autoren in einer separaten Klage gegen OpenAI und die Facebook-Mutter Meta, die ebenfalls eine KI entwickelt hat.

09:50 Uhr - Auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr habe es die Aktien von FMC am Mittwoch geschafft. Grund für den Kursgewinn von 2,7 Prozent auf 45,30 Euro war eine neue Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Mit der Kurserholung seit dem Tief von Ende Oktober haben die Aktien mittlerweile gut die Hälfte der vorangegangenen Einbußen seit April 2022 wieder aufgeholt. Vom Hoch im April 2022 bis zum Tief im Oktober vergangenen Jahres hatten sie rund 60 Prozent verloren.

Richard Felton von Goldman Sachs wies darauf hin, dass sich die Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie von FMC seit 2020 nahezu halbiert hätten. Das könne sich nun aber ändern. Der externe Kostendruck dürfte nachlassen und das neue Management des Dialyseanbieters lege den Fokus auf eine bessere operative Entwicklung. Felton nahm deshalb die Bewertung der Aktien mit einer Kaufempfehlung auf.

09:30 Uhr - Der Online-Modehändler About You hat das erste Geschäftsquartal dank Sparmaßnahmen überraschend mit einem operativen Gewinn abgeschlossen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg auf 4,2 Millionen Euro nach einem operativen Verlust von 28,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Für das laufende Geschäftsjahr (per Ende Februar) will About You die operative Gewinnschwelle überschreiten. Die About-You-Aktie schnellte kurz nach Handelsbeginn um 13 Prozent nach oben.

Unverwüstliche Aktien

08:30 Uhr - Börse: DAX dürfte stark starten - Aktien von Infineon und Deutsche Bank im Fokus. Mehr dazu lesen Sie hier.



08:05 Uhr - Nach einer Hochstufung stehen Infineon an der DAX-Spitze. Die Aktien legen bei Lang & Schwarz 1,7 Prozent zu. Die Analysten von Jefferies haben die Titel auf "Hold" von "Underperform" gesetzt.

07:09 Uhr - Vor der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen am Nachmittag ist der Dollar auf Tauchstation gegangen. Der Dollar-Index verlor in der Spitze 0,3 Prozent auf 101,346 Stellen und markierte damit ein neues Zwei-Monats-Tief. Der Euro steigt mit 1,1036 Dollar um bis zu 0,3 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang Mai. Analysten erwarten, dass der Preisdruck in den USA im Juni nachgelassen hat. Dies könnte Spekulationen verstärken, dass die US-Notenbank Fed ihren Zinsgipfel schon bald erreicht hat.

Mit Material von Reuters und dpa-afx