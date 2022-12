Der Leitindex befreit sich vom Japan-Frust und liegt 0,8 Prozent im Plus. Adidas und Puma haussieren nach guten Zahlen des US-Konkurrenten Nike.

Der Dax hat am Mittwoch den Vortages-Frust über die Verschärfung der Zinspolitik in Japan überwunden. Am Mittag lag der deutsche Leitindex um 0,8 Prozent im Plus - und kratzte damit wieder knapp an der 14000-Punkte-Linie. Starke Zahlen des US-Rivalen Nike halfen den Sportartikelkonzernen Adidas und Puma auf die Sprünge. Die Aktien kletterten um bis zu acht Prozent. Für positive Akzente sorgte außerdem das GfK-Konsumbarometer. Der Laune-Indikator der Verbraucher für Januar kletterte um 2,3 Zähler auf minus 37,8 Punkte. "Mit dem dritten Anstieg in Folge arbeitet sich das Konsumklima langsam aus dem Tief", sagte GfK-Experte Rolf Bürkl.

Der US-Sportartikelriese Nike hat einen Umsatzanstieg im zweiten Quartal um 17 Prozent auf 13,32 Milliarden Dollar vermeldet - deutlich mehr als von Analysten erwartet. Als Grund nannte Nike starke Nachfrage in Nordamerika und Europa, die das rückläufige Geschäft in China ausglichen. In Nordamerika betrug der Umsatzzuwachs 30 Prozent. In China gingen die Erlöse wegen der Corona-Restriktionen dagegen um drei Prozent zurück. Der Nettogewinn blieb mit 1,33 Milliarden Dollar in etwa stabil.

Nach einem Gewinnanstieg beim Kupferkonzern Aurubis ging die Aktie zunächst in eine Achterbahnfahrt über, bevor sie sich im Plus bei etwa drei Prozent stabilisierte. Das operative Ergebnis und der Ergebnisausblick lag leicht über den Prognosen, die geplante Dividendenerhöhung um 20 Cent auf 1,80 Euro pro Aktie leicht darunter.

Im Fokus steht am Mittwoch außerdem eine Verbraucherumfrage für Dezember in den USA. Erwartet wird ein Wert von 101 Punkten im Vergleich zu 100,2 Punkten im November.