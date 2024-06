Diese Aktien steigen laut der Statistik im Juni und Juli (fast) immer und weisen eine exzellent treffsichere Saisonalität auf. Lohnt sich jetzt ein Einstieg bei den Werten, insbesondere für kurzfristig orientierte Anleger?

Saisonalität ist ein Effekt an der Börse, der ausdrückt, dass bestimmte Märkte oder Aktien in einem gewissen Zeitraum einen gewissen Kursverlauf nehmen. So haben die folgenden Aktien in der Vergangenheit im Juni und Juli jeweils (fast) immer im Plus geschlossen und das, obwohl sie teilweise bereits seit Jahrzehnten an der Börse sind.

Diese Aktien steigen im Juni und Juli immer

Daher kann sich vornehmlich für kurzfristige Anleger ein Blick auf diese Titel lohnen.

DexCom – Häufigkeit eines positiven Juni und Juli: 100,0 Prozent

Eli Lilly – Häufigkeit eines positiven Juni und Juli: 90,0 Prozent

ResMed – Häufigkeit eines positiven Juni und Juli: 90,0 Prozent

Hologic – Häufigkeit eines positiven Juni und Juli: 90,0 Prozent

Insulet – Häufigkeit eines positiven Juni und Juli: 90,0 Prozent

Mastercard – Häufigkeit eines positiven Juni und Juli: 100,0 Prozent

Abbott Laboratories – Häufigkeit eines positiven Juni und Juli: 100,0 Prozent

Morgan Stanley – Häufigkeit eines positiven Juni und Juli: 100,0 Prozent

Fiserv – Häufigkeit eines positiven Juni und Juli: 100,0 Prozent

Zoetis – Häufigkeit eines positiven Juni und Juli: 100,0 Prozent

Eine der Aktien ist dabei besonders spannend für eine kurzfristige Spekulation:

Zeit für einen Einstieg bei Morgan Stanley?

So haben sich die Aktien von Morgan Stanley im Juni bisher nicht positiv entwickelt. Allerdings ist der Finanzwert zuletzt von der wichtigen 50-Tage-Linie nach oben abgeprallt und nimmt wieder Kurs auf die Hochs vom letzten Mai über 100 US-Dollar.

Angesichts des Chartbilds und der positiven Saisonalität könnten Anleger auf einen erneuten Test der Marke von 100 US-Dollar setzen. Als Stopp käme primär das Juni-Tief von 94,20 US-Dollar infrage.

Wer mit moderatem Hebel partizipieren will, der kann einen Blick auf das folgende Hebel-Bull-Zertifikat der HSBC (WKN: HS2P3Z) werfen. Der Hebel liegt hier bei 1,93.

TradingView Morgan Stanley Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

