Die Börsen haben sich bereits etwas von ihren Tiefständen erholt, doch der Bärenmarkt ist noch nicht beendet. Wir verraten, warum es jetzt dennoch zu einem starken Turnaround kommen kann und wie Anleger davon profitieren.

Von seinem Tief hat sich der Dax bereits um 14,5 Prozent erholt. Der Dow Jones kletterte um 12 Prozent doch die Nasdaq lediglich um vier Prozent. Zwar konnten alle großen Aktienindizes bereits einen kleinen Turnaround starten, doc das große Reversal steht noch aus. Dabei könnte es bereits in den kommenden Tagen soweit sein. Und mit diesem Aktienindex können Anleger direkt davon profitieren.

Darum kommt es jetzt zum Turnaround an den Börsen

Zwei Gründe sprechen für einen baldigen Turnaround.

Erstens: Am 8. November finden in den USA die Midterm Elections statt. Die Vergangenheit zeigt, dass die Börsen in den 12 Monaten davor nicht so gut performen, dafür in den 12 Monaten danach umso besser. Hier gibt es alle Infos von uns zur bevorstehenden Aktienrally. Die Statistik spricht also für einen starken Reversal.

Zweitens: Die Jahresendrally steht vor der Tür. Doch hier muss man aufpassen: Denn Statistiken zeigen, dass die Jahresendrally nur in Bullenmärkten stattfindet. Aktuell befinden wir uns noch in einem Bärenmarkt, weswegen die Jahresendrally ausfallen könnte. Schaffen es die großen Indizes aber, um mehr als 20 Prozent vom letzten Tief zu steigen und somit wieder in einen Bullenmarkt einzutreten, dann dürfte die Jahresendrally stattfinden.

Mit diesen Aktien profitieren Anleger vom Turnaround

Für den bevorstehenden Turnaround profitieren Anleger vor allem mit breitgestreuten Aktienindizes auf den Dax, den MSCI World oder den S&P 500. Wer aber noch etwas mehr herausholen will, der setzt auf den BÖRSE ONLINE Reversal Index. Denn das Indexzertifikat mit der WKN DA0ABB setzt auf zehn Aktien, die besonders stark steigen können. Darunter befinden sich SolarEdge, BioNTech oder auch Plug Power und MicroStrategy.