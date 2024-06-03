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ArcelorMittal

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WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 71,38 67,27 61,35 62,44 68,28
    Nettogewinn (Mrd) 5,34 3,36 3,24 1,38 1,02
    Gewinn/Aktie 6,98 4,49 4,13 1,70 1,09
    Dividende/Aktie 0,67 0,62 0,60 0,55 0,50
    Rendite (%) 0,96 0,86 1,31 2,37 1,77
    KGV 9,62 14,60 11,12 13,66 25,99
    KUV 0,73 0,74 0,58 0,29 0,34

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    ArcelorMittal SA ist das weltgrößte Bergbau- und Stahlunternehmen. Mit einem Produktionsausstoß von mehr als 80 Mill. t Rohstahl und über 90 Mill. t Eisenerz ist der Konzern in Amerika, Afrika und Europa der größte Stahlproduzent. Dabei reicht der Aktionsradius von Bergbauaktivitäten über die Stahlproduktion bis hin zum Vertrieb der Produkte. Diese Produkte werden sowohl in der Automobil- und Bauindustrie als auch bei Haushaltsgeräten und Verpackungen, aber auch als Rohmaterial verwendet. Das operative Geschäft gliedert sich in die sechs Segmente "Flat Carbon Americas", "Flat Carbon Europe", "Long Carbon Americas and Europe", "Asia, Africa and CIS" und "Distribution Solutions" sowie "Mining". Die Gruppe ist in mehr als 170 Ländern aktiv und betreibt auf vier Kontinenten mehr als 50 Produktionsstätten. 2011 hat der Konzern seine Edelstahlaktivitäten auf die Tochter Aperam übertragen. Entstanden ist die Gesellschaft 2007 durch Fusion von Arcelor und Mittal Steel.

    Offizielle Webseite: https://www.arcelormittal.com

    Aktionärsverteilung