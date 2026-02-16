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Warner Bros. Discovery

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WKN A3DJQZ
ISIN US9344231041
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 37,95 36,97 37,30 39,32 41,32
    Nettogewinn (Mrd) 0,30 -3,13 0,75 -11,48 -3,08
    Gewinn/Aktie 0,03 -1,25 0,29 -4,62 -1,28
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 1.195,45 - 99,38 - -
    KUV 9,44 1,73 1,91 0,66 0,67

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) ist ein globales Medienunternehmen, das seine Inhalte über mehrere Wege vermarktet. Dazu gehören Pay-TV, free-to-Air und broadcast TV, das Internet, digitale Vertriebs- und Lizenzvereinbarungen. Über seine Netzwerke versorgt das Unternehmen mehr als 2,8 Milliarden Zuschauer weltweit mit eigenen und erworbenen Inhalten sowie live-Events. Das globale Portfolio umfasst TV-Marken wie Discovery Channel, TLC, Animal Planet, Investigation Discovery, Science und Velocity. WBD betreibt ferner ein diversifiziertes Portfolio von Produktions-Studios, Websites und lehrplanbasierte Schulungs-Produkte und Dienstleistungen. Am 4. Dezember 2025 hatten die Netflix, Inc. und WBD eine Vereinbarung getroffen, nach der beide Gesellschaften fusionieren wollen. Kurz darauf legte die Paramount Skydance Corp. ein Gegenangebot vor, das letztlich im April 2026 von den WBD-Aktionären angenommen wurde. Mit dem Vollzug der Fusion wird im dritten Quartal 2026 gerechnet.

    Offizielle Webseite: https://corporate.discovery.com

    Aktionärsverteilung