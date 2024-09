Dividenden-Aktien haben einen richtig guten Lauf. So hat Morningstar diejenigen Dividenden-Aktien herausgesucht, die im ansonsten eher schwächeren Börsenmonat August gut performt und zeitgleich eine gute Dividendenrendite haben. Welche Aktien Anleger sich anschauen sollten.

So schreibt Morningstar in einer neuen Analyse: "Dividendenausschüttende Aktien, die gesunde Bilanzen mit hohen Renditen kombinieren, können Anlegern stabile Erträge bescheren, Marktabschwünge abfedern und Investitionen in einem gesunden Tempo steigern." Und das sind aktuell die zehn besten Dividenden-Aktien:

Bis zu 7,59 Prozent Dividendenrendite mit diesen 10 Aktien

1. Kellanova

2. Clorox

3. Best Buy

4. Oneok

5. FMC

6. Carter’s

7. Altria Group

8. WEC Energy Group

9. Edison International

10. Kimberly-Clark

Dabei weist die Tabak-Aktie von Altria die höchste Dividendenrendite auf. Für kommendes Jahr erhalten Anleger 7,59 Prozent - und das, obwohl die Altria-Aktie zuletzt deutlich stieg. So ging es um 10 Prozent alleine im August nach oben und rund 30 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Für Morningstar ist die Altria-Aktie eine Burggraben-Aktie, die zudem noch etwas unterbewertet ist.

Doch diese Dividenden-Aktie stieg zuletzt sogar am meisten:

Morningstar verrät: Diese Dividenden-Aktien haben einen Lauf

Am stärksten stieg nämlich die Kellanova-Aktie: Nämlich um 38,6 Prozent im August. Zu tun hat das mit einer Übernahme-Offerte von Mars. Anleger sind deswegen hier etwas vorsichtig, auch wenn die Kellanova-Aktie noch eine Dividende von 2,83 Prozent zahlt. Morningstar sieht das Kurspotenzial hier aktuell auch ausgeschöpft.

Mehr Potenzial sehen die Analysten von Morningstar hingegen bei der FMC-Aktie. Hier schreiben die Analysten: "FMC, ein Unternehmen für landwirtschaftliche Betriebsmittel, legte im August um 10,7 % zu und fiel in den letzten 12 Monaten um 22,4 %. Bei einem Kurs von 64,58 US-Dollar pro Aktie beträgt die erwartete Dividendenrendite 3,59 %. FMC zahlt den Anlegern eine jährliche Dividende von 2,32 US-Dollar pro Aktie. Die Aktie, die über einen schmalen Wirtschaftsgraben verfügt, wird mit einem Abschlag von 41 % auf ihren geschätzten fairen Wert von 110 US-Dollar pro Aktie gehandelt, was sie deutlich unterbewertet macht."

Wie gesagt laufen Dividenden-Aktien aktuell allgemein stark, weil sich viele Investoren umpositionieren. Anleger sollten aber nicht nur auf die absolute Höhe der Dividendenrendite schauen, sondern eben auch auf den Chart und ob die Aktien ein Momentum haben.

