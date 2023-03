Die Börse bricht infolge des Banken-Debakels in den USA ein. Doch wie performen jetzt wichtige DAX-Aktien wie die Allianz, BASF, Mercedes-Benz oder Volkswagen? Wir geben einen Rat.

Am Montag bricht der DAX um rund 3 Prozent auf unter 15.000 Punkte ein. In diesem Umfeld interessiert Anleger, wie es um wichtige deutsche Aktien steht und ob man kaufen oder verkaufen sollten. Starten wir mit den wichtigsten und beliebtesten deutschen Aktien BASF, Allianz, Mercedes-Benz und Volkswagen:

BASF-Aktie unter Druck

Die BASF-Aktie verliert am Montag wie der Gesamtmarkt rund drei Prozent. Am Vormittag sackte das Papier ab und hielt sich dann eigentlich den gesamten Montag über bei rund 45,80 Euro. Für Anleger ist es jetzt ganz entscheidend, dass BASF die 200-Tage-Linie hält. Hier klopft die Aktie aktuell von oben an. Bricht diese Linie, so wird ein neues Verkaufssignal ausgelöst. Wer langfristig an die Aktie glaubt, der bekommt bereits jetzt gute Einstiegsgelegenheit. Zudem sollte etwas Cash zurückgehalten werden, um auch unterhalb der 200-Tage-Linie nochmal nachkaufen zu können. Wer eher kurzfristig orientiert ist und das Geld demnächst braucht, der sollte BASF-Aktien jetzt zumindest teilverkaufen. Denn ein Bruch der 200-Tage-Linie könnte ein neues Verkaufssignal auslösen. Allerdings scheinen die Bullen die Marke aktuell hartnäckig zu verteidigen.

Fundamental ist BASF weiterhin gut bewertet und die Analysten sehen auch noch etwas Potenzial. Lesen Sie dazu auch: BASF: Aktie befindet sich im Chart an ganz wichtiger Marke – Hält die Unterstützung?

Mercedes-Benz-Aktie hält sich gut

Die Auto-Aktie von Mercedes-Benz hält sich dahingegen etwas besser als der Markt. Sie gibt am Montagvormittag lediglich 1,73 Prozent ab, rutscht am Nachmittag dann aber doch auf rund minus 2,30 Prozent. Grundsätzlich können Anleger damit rechnen, dass die Aktie die 50-Tage-Linie antestet. Hier würden sich Gelegenheiten zum Nachkauf anbieten. Fundamental sieht es bei Mercedes weiter gut aus: Das KGV scheint mit einem Wert von 5,1 niedrig und die Dividendenrendite von 8,04 Prozent hoch. Auch raten die meisten Analysten weiter zum Kauf. Unsere Haltung: Kleine Teilgewinne mitzunehmen, schadet nie. Doch an sich sollten Anleger die Mercedes-Benz-Aktie halten und sogar noch nachkaufen, wenn genügend Cash auf der Seite liegt. Vor allem die avisierte 50-Tage-Linie und eine Zone darum herum würden sich hierfür anbieten.

Volkswagen-Aktie verliert wie der DAX

Die Volkswagen-Aktie büßt mit rund 3,0 Prozent aktuell so stark ein wie der DAX. Schade für Anleger ist, dass VW die 200-Tage-Linie nicht halten konnte. Nach dem starken Kurssprung vor rund 10 Tagen hatte die Aktie diese Linie überwunden und verliert sie nun wieder. Aktuell findet die VW-Aktie auf der 50-Tage-Linie Unterstützung. Dank der hohen Dividende und den guten Aussichten, sollten Anleger nur hohe Gewinne mitnehmen und ansonsten die Aktie halten. Bei niedrigeren Niveaus bietet sich ein Nachkauf der Volkswagen-Aktie an.

Allianz-Aktie verliert deutlicher

Die Allianz-Aktie verliert am Montagmorgen ebenfalls etwas mehr 3 Prozent und damit sogar etwas stärker als der DAX. Doch im Tagesverlauf kann der Versicherer sich etwas beruhigen und notiert gegen 17 Uhr nur noch bei minus 2,6 Prozent bei 212,65 Euro. Die Aktie war zuletzt aber auch gut gelaufen und Anleger nehmen sicherlich ein paar Gewinne mit. Doch die Aktie brach aus einem Trendkanal aus und generierte somit ein Verkaufssignal - auch, weil die Allianz die 50-Tage-Linie verlor. Fundamental sieht die Bewertung weiter gut aus, doch es ist zu befürchten, dass Anleger bei der Versicherung erstmal ein paar Gewinne mitnehmen. Langfristig lohnen sich Nachkäufe auf niedrigeren Niveaus.

Lesen Sie hier unsere aktuelle ausführliche Analyse zur Allianz-Aktie.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz, BASF, Volkswagen Vz., Mercedes-Benz