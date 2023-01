Sie wollen sich hohe Dividenden und ein lukratives passives Einkommen nicht entgehen lassen? Dann erfahren Sie hier, welche DAX-Aktien aktuell die höchsten Dividendenrenditen bezahlen und welche zwei Unternehmen gar keine Ausschüttung bieten.

Es dauert nicht mehr allzu lange, bis die neue Dividendensaison beginnt. Ab April werden wieder Milliarden Euro an Anleger ausbezahlt. Deswegen haben wir jetzt alle aktuellen Dividendenrenditen der DAX-Aktien zusammengesucht. Heraus kam die folgende Liste mit deutschen Aktien, die aktuell bis zu 7,15 Prozent Dividendenrendite bieten:

Alle DAX-Aktien und ihre Dividendenrendite 2023

Stand 17. Januar 2023 bieten die 40 DAX-Aktien laut den Daten des Datendienstleisters Bloomberg folgende Dividenden:

Aktie Dividendenrendite adidas 1,49% Airbus 1,88% Allianz 5,54% BASF 6,57% Bayer 4,23% Beiersdorf 0,64% BMW 5,23% Brenntag 3,02% Continental 3,78% Covestro 1,40% Daimler Truck 4,84% Deutsche Bank 3,61% Deutsche Börse 2,44% Deutsche Post 4,72% Deutsche Telekom 3,68% E.ON 5,21% Fresenius 3,26% Fresenius Medical Care 3,29% Hannover Rück 3,45% HeidelbergCement 4,10% Henkel 2,79% Infineon 1,11% Linde 1,43% Mercedes 7,15% Merck 2,64% MTU Aero Engines 1,65% Munich Re 3,78% Porsche Holding 5,88% Porsche AG 2,14% Qiagen 0,00% RWE 2,19% SAP 1,83% Sartorius 0,45% Siemens 3,07% Siemens Energy 1,02% Siemens Healthineers 1,86% Symrise 1,17% Volkswagen 6,59% Vonovia 6,27% Zalando 0,00%

Diese DAX-Aktien zahlen 2023 hohe Dividenden

In der Liste fällt auf, dass Zalando und Qiagen die einzigen beiden Aktien sind, die gar keine Dividende ausbezahlen. Die meisten DAX-Werte zahlen indes zwischen ein und vier Prozent Dividendenrendite, was insgesamt nicht schlecht ist. es gibt aber auch einige Konzerne, die schöne, hohe Ausschüttungen an ihre Anleger auszahlen. Dazu gehören die Allianz mit 5,54 Prozent Dividende, E.ON mit 5,21 Prozent, BMW mit 5,23 Prozent und Porsche Holding mit 5,88 Prozent. Zusätzlich zahlen manche Aktien sogar mehr als sechs Prozent, was ein wirkliches Brett ist. So wollen BASF mit 6,57 Prozent, Volkswagen mit 6,59 Prozent und Vonovia mit 6,27 Prozent hohe Ausschüttungen bieten. Doch die Aktie aus dem DAX mit der höchsten Dividendenrendite ist aktuell Mercedes mit 7,15 Prozent.

