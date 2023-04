Mit einem Portfolio aus diesen zwölf gleichgewichteten Dividendenaristokraten haben Anleger nicht nur den Markt geschlagen und massiv Cash in der Vergangenheit generiert, sondern könnte auch in Zukunft damit in Ausschüttungen baden.

Dividendenaristokraten sind allgemein bekannt für ihre niedrige Schwankung, ihr stabiles Geschäftsmodell und ihre verlässlichen Ausschüttungen. Warum sich also nicht ein Dividendenportfolio daraus bauen? Mit diesen zwölf Aktien kann es gelingen:

Das Hochdividenden-Ruhestandportfolio aus zwölf Dividendenaristokraten

So hat ein gleichgewichteter Index aus diesen zwölf Dividendenaristokraten in der Vergangenheit 40 Prozent weniger an Wert verloren in Crashes als der S&P500, aber gleichzeitig 300 Prozent mehr langfristige Rendite gemacht. Gleichzeitig brachte dieses Portfolio zudem Anlegern ein jährliches Dividendenwachstum von 15 Prozent.

Dementsprechend könnte ein solches Portfolio auch jetzt für Anleger interessant sein. Mit diesen zwölf Dividendenaristokraten kann man es leicht selbst bauen:

1. Albemarle

2. Carlisle

3. Altria

4. National Fuel Gas

5. Leggett & Platt

6. Lowe's

7. Sysco

8. Dover

9. Philip Morris International

10. Cincinnati Financial

11. W.W. Grainger

12. Canadian National Railway

Anlage in Dividendenaktien in der Krise

Zwar hat das Portfolio aktuell nur noch eine Dividendenrendite von 2,6 Prozent vorzuweisen. Aber aufgrund des starken Dividendenwachstums kann es sich enorm schnell in einen Hochausschütter verwandeln.

Hinzu kommt, dass in der aktuellen Wirtschaftslage mit Angst vor Rezession und Börsencrashes ein Korb aus soliden Unternehmen, was die meisten Dividendenaristokraten sind, womöglich besser performt. Und Anleger sicherer durch die Krise bringt als der breite Markt. Wer allerdings nicht nur auf zwölf Unternehmen setzen will, der kann sich auch den Börse Online Globale Dividenden-Stars Index anschauen und über ein Zertifikat auf diesen in eine Reihe von hochqualitativen Dividendenaktien investieren.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Philip Morris International, Altria Group

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Philip Morris International, Altria Group.