Am Dienstag hatte der Dax erneut eine Gala-Vorstellung aufs Parkett gezaubert. Mit einem Plus von 1,34 Prozent war er gegen 22 Uhr aus dem Handel gegangen. Doch am Mittwoch notiert er tiefer, steht zur Mittagszeit lediglich bei 12.800 Punkten.

Am Mittwoch kommen wichtige Quartalszahlen von der Deutschen Börse, Sartorius, Tesla und IBM, um nur einige wenige zu nennen. Am Mittwochmorgen startet der Dax voraussichtlich leicht schwächer mit einem Abschlag von 0,4 Prozent bei 12.860 Punkten. Das Einstampfen der umstrittenen Steuerpläne in Großbritannien die Stimmung aufgehellt hatte. Zur Mittagszeit sackt der Index weiter auf nur noch rund 12.800 Punkte ab. Der TecDax notiert sogar mit 1,5 Prozent im Minus, weil Sartorius den ganzen Index mit nach unten zieht.

Weitere Hinweise auf die geldpolitische Richtung der US-Notenbank Fed erwarten die Anleger vom Konjunkturbericht Beige Book, der am Abend veröffentlicht wird. Zudem legen etliche Unternehmen Zahlen vor. In Erwartung geldpolitischer Signale aus den USA haben sich die Anleger am europäischen Aktienmarkt am Mittwoch aber erstmal zurückgezogen. Eine hohe Inflationsrate in Großbritannien und maue Firmenbilanzen drückten auf die Stimmung.

Die Dax-Gewinner und Dax-Verlierer

Am Mittwoch notieren die Aktien von Daimler Truck und Covestro mit jeweils rund zwei Prozent im Plus. Auch Brenntag schließt sich diesem Spitzenduo an.

Auf der Verliererseite stehen mit einem Abschlag von 14,5 Prozent die Aktien von Sartorius, die nach den Quartalszahlen einbrachen. Auch die RWE-Aktie verliert mit minus 5,66 Prozent kräftig.





Mit Material von Reuters