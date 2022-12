Am Mittwoch tut sich der Dax sehr schwer. Er versuchte den Ausbruch nach oben, scheiterte aber und dürfte den Handel durchwachsen beenden. Auch die US-Börsen sind unter Druck.

Am Dienstag hatte der Dax rund 0,2 Prozent schwächer bei etwa 14.350 Punkten geschlossen. Doch am Mittwoch wird er rund eine Stunde vor Handelsbeginn bei 14.420 Punkten und damit ein gutes Stück höher erwartet. Noch korrigiert der Dax also nicht, doch sollte er das tun, dann werden diese Kursziele wichtig.

Im Verlauf des Vormittags probierte der Dax mal wieder den Ausbruch nach oben, scheiterte aber knapp vor der 14.500 Punkte-Marke. Am Mittag befindet er sich knapp über 14.400 Punkten und damit letztlich ziemlich unbewegt. Auch die Inflationszahlen in der Eurozone konnten daran wenig ändern. Doch was wird jetzt die EZB machen?

Am Nachmittag gibt der Dax dann nochmal zaghaft auf 14.370 Punkte ab, auch wenn das natürlich nicht viel ist. Doch auch die US-Börsen öffneten leicht schwächer und brachten keine Impulse.

Craig Erlam, Marktanalyst beim Handelshaus Oanda, beschreibt dabei die Nachrichten aus China als vielversprechend. "Aber wir sollten uns nichts vormachen. Selbst wenn China seine Impfkampagne zu 100 Prozent umsetzt, insbesondere bei älteren und gefährdeten Menschen, wird die Abkehr von der Null-Covid-Politik einige Zeit in Anspruch nehmen."

In der Euro-Zone sank die Inflationsrate erstmals seit Monaten. Binnen Jahresfrist kletterten die Verbraucherpreise im November um 10,0 Prozent und blieben damit 0,4 Prozentpunkte unter den Vorhersagen. Im Oktober hatte die Teuerung bei 10,6 Prozent gelegen. Analysten sind sich uneinig, ob dies die Europäische Zentralbank (EZB) zu kleineren Zinsschritten veranlassen könnte. "Inflationsseitig ist die Kuh noch nicht vom Eis, auch wenn der Inflationsgipfel hinter uns liegen könnte", sagte der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Alexander Krüger. Laut der Chefvolkswirtin der staatlichen Förderbank KfW, Fritzi Köhler-Geib, befindet sich der Einlagensatz allerdings schon nahe an dem oft bei zwei Prozent geschätzten neutralen Niveau. Als Folge sollten viele EZB-Ratsmitglieder in der nächsten Sitzung für einen Schritt von 50 Basispunkten plädieren.

Die Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Mittwoch

An der Spitze des Dax notieren kurz vor Handelsschluss die Aktien von Infineon mit einem Zugewinn von 3,43 Prozent, vor den Papieren von Mercedes-Benz mit einem Plus von 2,91 Prozent. Dahinter folgen die Papiere von Zalando mit 2,67 Prozent Plus.

Auf der anderen Seite des Dax geben die Brenntag-Aktien mit minus 1,72 Prozent am stärksten ab, gefolgt von BASF mit minus 1,58 Prozent und Bayer mit minus 1,30 Prozent.

Mit Material von Reuters