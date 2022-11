Nachdem der Dax in den vergangenen Tagen wenig Bewegung zeigte, steigt er am Donnerstagmittag kräftig. Um 0,7 Prozent geht es bis auf 14.550 Punkte rauf. Und das sind die Gründe.

Am US-Feiertag Thanksgiving treibt ein überraschend starkes Konjunktursignal aus Deutschland Europas Börsen an. Auch die Aussicht auf ein gemäßigteres Zinstempo der amerikanischen Notenbank Fed stützte die Kurse.

Am Mittag raste der Dax fast bis auf 14.600 Punkte hoch, baute am Nachmittag zwar wieder ein paar Gewinne ab, befindet sic aber kurz vor Handelsschluss noch mit 0,56 Prozent bei 14.535 Punkten im Plus.

Wie der restliches Jahresverlauf beim Dax aussehen kann, haben wir hier skizziert.

Die am Abend (MEZ) vorgelegten Protokolle der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank bestätigten weitgehend die Erwartungshaltung der Anleger auf eine langsamere Gangart der Fed. Händler setzen nach den jüngsten XXL-Schritten auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der Zentralbank im Dezember. Am Donnerstag wird die Europäische Zentralbank ihre Mitschriften der jüngsten Sitzung veröffentlichten.

Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen hellte sich im November überraschend deutlich auf. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 86,3 Zähler von revidiert 84,5 Punkten im Vormonat. Ökonomen hatten lediglich mit 85,0 Punkten gerechnet. "Die Unsicherheit über die Energieversorgung und damit die Produktionsbedingungen in den kommenden Monaten nimmt langsam ab, die Erwartungen der Unternehmen drücken wieder mehr Zuversicht aus", sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. An den Anleihemärkten fielen die Renditen der zehnjährigen Bundespapiere um sieben Basispunkte auf 1,854 Prozent - den niedrigsten Stand seit sechs Wochen. Der Euro gewann an Fahrt und stand 0,3 Prozent höher bei 1,0422 Dollar.

Die Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Donnerstag

Am Donnerstagmittag befinden sich die Aktien von Vonovia mit einem Zugewinn von 5,61 Prozent an der Spitze des Dax. Dahinter folgen die Siemens Energy-Aktien mit plus 3,55 Prozent und Covestro mit Plus 3,01 Prozent.

Auf der anderen Seite des Dax gibt es lediglich vier Aktien, die leicht im Minus notieren. Das sind die Deutsche Börse mit minus 0,66 Prozent, Munich Re mit minus 0,64 Prozent, SAP mit minus 0,36 und Airbus mit minus 0,32 Prozent.

Mit Material von Reuters



