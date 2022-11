Der Dax hat nun sieben Wochen am Stück Gewinne eingefahren. Auch wenn er sich vergangene Woche schwer tat, so blieb die Korrektur doch noch aus. Eigentlich müsste sie bald kommen - oder geht der Dax doch nochmal in die Rally?

Ein drohender Rückschlag für den wichtigen Handelspartner China wegen erneut steigender Corona-Zahlen bremst die Aktienmärkte aus. Dax und EuroStoxx50 fielen am Montag um jeweils rund ein halbes Prozent auf 14.371 und 3909 Punkte. An der Wall Street deuteten die US-Futures ebenfalls auf einen schwächeren Handelsstart hin. "Die Hoffnungen auf ein schnelles Ende der Zero-Covid-Strategie können fürs Erste ad acta gelegt werden", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Die eingetrübten Aussichten wegen der wiederaufgeflammten Coronavirus-Pandemie in der Volksrepublik belastete auch Rohstoffe. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um knapp ein Prozent auf 87,14 Dollar je Barrel (159 Liter). Der Preis für das Industriemetall Kupfer fiel um fast zwei Prozent auf 7946 Dollar je Tonne.

Trotz der aktuellen Kursrücksetzer am Aktienmarkt sei der Aufwärtstrend aber weiter intakt, gab Jochen Stanzl, Analyst des Online-Brokers CMC Markets, zu bedenken. Grund hierfür sei der fallende Ölpreis. "Offenbar waren die Ängste vor einem Lieferengpass durch Sanktionen und Embargos der russischen Lieferungen unbegründet. Sowohl für die Inflation als auch die Unternehmen und damit für den Aktienmarkt eine gute Nachricht."

Dennoch könnte es bald zu einer technischen Korrektur an den Märkten kommen, weil diese seit Wochen ohne Unterbrechung steigen.

In diesem Artikel hatten wir beschrieben, warum es beim Dax zur Korrektur kommen kann und welche Kursziele dann wichtig werden.

Kann sich der Dax aber über 14.400 Punkten halten, so dürfte er als nächstes die 14.600 Punkte anlaufen.

Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Montag

Am Montag befinden sich die Aktie Qiagen mit einem Plus von 2,34 Prozent an der Dax-Spitze, gefolgt von SAP mit plus 1,18 Prozent und Bayer mit 1,10 Prozent Plus.

Auf der anderen Seite des Dax verlieren die Papiere von adidas mit minus 4,47 Prozent am stärksten, gefolgt von Covestro mit minus 3,47 Prozent und Zalando mit minus 2,90 Prozent.

Mit Material von Reuters