Der Dax hat eine starke Woche hinter sich. Aktuell liegt er auf Wochensicht mit drei Prozent im Plus - und es könnte noch weiter bergauf gehen. Denn zum US-Handelsstart dreht der Dax schwungvoll ins Plus.

Am Freitag startet der Dax knapp im Minus bei etwa 13.100 Punkten. Schwache Vorgaben aus Asien und die verheerende Bilanz von Amazon belasten. Insgesamt kann der Dax in dieser Woche aktuell rund drei Prozent zulegen. Es ist die vierte Woche am Stück mit Gewinnen für den deutschen Leitindex. Und zum US-Handelsbeginn am Nachmittag legt der Dax noch stärker um 0,7 Prozent auf 13.200 Punkte zu.

Die Warnung von Amazon und Apple vor einem enttäuschenden Weihnachtsgeschäft lässt bei Anlegern die Alarmglocken schrillen. Die derzeit noch überraschend gute Kauflaune der US-Verbraucher und die Hoffnung auf behutsamere Zinserhöhungen der Notenbanken verhinderten allerdings einen Ausverkauf.

Investoren interpretierten die jüngsten Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) als Zeichen für eine nahende Entspannung in der Geldpolitik, schrieben die Analysten des Research-Hauses BCA. Eine langsamere Straffung sei wegen der schwachen Konjunktur auch geboten. Auf entsprechende Signale würden Börsianer auch die Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell in der kommenden Woche abklopfen, ergänzten die Kollegen von der Bank Societe Generale.

Derweil notiert die Aktie von Amazon nach dem Crash immer noch mit rund 12 Prozent im Minus. Gestern Abend nach den Quartalszahlen hatte dieses Minus teilweise noch deutlich schlimmer ausgesehen. Und auch die sehr hohe Inflation in Deutschland von 10,4 Prozent kann die Kauflaune der Anleger aktuell nicht bremsen.

Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Freitag

Doch insgesamt sollten Anleger nicht vergessen, dass der Dax nun seine vierte Woche am Stück mit Gewinnen beenden wird. Und auch diese Woche ging es insgesamt 3,5 Prozent nach oben. Ausgehend vom Tief Anfang des Monats konnte der Dax bereits um 11 Prozent zulegen.

Am Freitag zählen dabei vor allem die Papiere des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines mit einem Plus von 3,19 Prozent und die Aktien der Deutschen Telekom mit einem Zugewinn von 2,81 Prozent zu den besten Aktien im Dax.

Auf der Verliererseite trifft es vor allem Vonovia-Aktien, welche um 4,8 Prozent verlieren, Fresenius Medical Care mit einem Abschlag von 4,58 Prozent und den Online-Hädnler Zalando mit einem Abschlag von 4,21 Prozent.

Mit Material von Reuters