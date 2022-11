Am Freitag tut sich beim Dax wenig. Doch das ist nicht schlimm. Denn der Index bleibt in Lauerstellung für die nächste Rally. Dafür sind heute diese Themen im Fokus.

Gestern hatte der Dax um 0,9 Prozent auf 14.560 Punkte zugelegt. Grund dafür waren gute Geschäftsklima-Zahlen in Deutschland, sowie die Hoffnung auf ein lockereres Vorgehen der Notenbanken bei den Zinsanhebungen. Weil in den USA aufgrund von Thanksgiving die Börsen geschlossen waren, war es ein ruhiger Handel.

Heute sind Europas Börsen vor dem ersten Adventswochenende auf Richtungssuche gegangen. Investoren lauerten am Online-Verkaufstag Black Friday, der als Startschuss fürs Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel gilt, auf Hinweise zur Konsumstimmung in Zeiten hoher Inflation. Der Dax schloss nahzu unverändert mit 14.541 Punkten, der EuroStoxx50 schloss ebenfalls unverändert.

Daten sowohl zum Wirtschaftswachstum als auch zur Konsumlaune in Deutschland lagen zwar über den Erwartungen: Das Bruttoinlandsprodukt stieg von Juli bis September um 0,4 Prozent zum Vorquartal, das GfK-Barometer für die Konsumstimmung im Dezember kletterte um 1,7 auf minus 40,2 Punkte. Jubelschreie löste das an den Börsen aber nicht aus.

"Die Stimmungsaufhellung ist nicht der Rede wert, Verbraucher zeigen sich weiter gelähmt", sagte Alexander Krüger, Chefvolkswirt von Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. An der Wall Street dürfte die Woche nach der Thanksgiving-Pause ebenfalls ruhig ausklingen. Börsianer rechnen an dem verkürzten Handelstag mit mageren Umsätzen, da viele Marktteilnehmer ein langes Wochenende nehmen.

Bei etwa 14.600 Punkten erwartet den Dax nochmal ein Widerstandslevel. Da er aber durch das wichtige Fibonacci-Level bei 14.400 Punkten gestiegen ist, sieht es charttechnisch bei den deutschen Aktien gut aus.

Die Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Freitag

Am Freitagabend befinden sich die Papiere von RWE mit 1,92 Prozent Zugewinn an der Spitze des Dax. Dahinter folgen die Aktien von Fresenius mit plus 1,30 Prozent und die Aktien von MTU Aero Engines mit 1,19 Prozent.

Auf der anderen Seite des Dax verlieren die Zalando-Aktien momentan mit 2,93 Prozent am meisten, gefolgt von adidas mit minus 2,12 Prozent und Covestro mit minus 1,84 Prozent.

Mit Material von Reuters