Am Montag hatte der Dax sich mit einem kräftigen Plus von 1,6 Prozent an die wichtige 13.000 Punkte Marke gekämpft. Doch am Dienstag scheitert der Dax an dieser wichtigen Marke und fällt vor allem durch adidas und Linde deutlicher zurück. Doch dann kommt der Turnaround.

Es ist ein wilder Handelstag für den Dax. Am Morgen startet der Index freundlich, tastet sich bis an 13.000 Punkte heran, verliert dann aber deutlich. Der Grund: Die Linde Aktie stürzt ab. Als wertvollste Aktie des Dax reißt sie den Index und auch andere Aktien mit. Auch die Adidas Aktie verliert schwer, zwischendurch sackt der Dax bis auf 12.800 Punkte ab. Doch dann folgt der Turnaround.

Denn als die US-Börsen am Nachmittag freundlich eröffnen, kann sich der Dax wieder bis auf 12.900 Punkte erholen. Die wichtige Marke von 13.000 Punkten, die kurzfristig darüber entscheidet, ob der Dax eine neue Rally beginnt oder einen abermaligen Crash erleiden wird, ist wieder in greifbare Nähe gerückt.

Zuerst zeigte sich der Dax stark und stieg am Morgen an. "Die Anleger freuen sich über die bisher soliden Unternehmensergebnisse, die die Erwartungen zum Großteil übertrafen und sich angesichts der derzeit unsicheren wirtschaftlichen Lage als widerstandsfähig erwiesen", sagte ActivTrades-Analyst Pierre Veyret. "Doch selbst wenn der Optimismus erhalten bleibt, werden die Anleger wahrscheinlich konkrete Beweise für geldpolitische und wirtschaftliche Verbesserungen brauchen, bevor sie die Aktienindizes nach oben treiben", warnte Analyst Veryret.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im Oktober erneut, allerdings weniger stark als im Vorfeld erwartet. Die Erwartungen in den Chefetagen deutscher Firmen verbesserten sich hingegen leicht. "Die Ankündigung des Doppelwumms verhallt zumindest nicht vollständig im deutschen Unternehmerlager", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank mit Blick auf die angekündigten Maßnahmen zur Deckelung der Energiepreise.

Jetzt warten europäische Anleger wohl erstmal den Start der US-Börsen um 15:30 Uhr ab. Denn in den USA melden heute Nachmittag und auch heute Abend zahlreiche Konzerne wie auch Microsoft, Alphabet oder Visa ihre Quartalszahlen.

Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Dienstag

Am Dienstag notieren die Papiere von SAP mit einem Plus von 5,66 Prozent nach guten Quartalszahlen deutlich an der Spitze des Dax. Hier können Sie alle Einzelheiten und eine Einschätzung der Aktie von uns nachlesen.

Mit weitem Abstand dahinter folgen RWE-Aktien und Fresenius Medical Care mit Zuwächsen von jeweils rund einem Prozent.

Doch die großen Verlierer im Dax am Dienstag sind die Aktien von Adidas und von Linde. Der Sportartikelhersteller Adidas verliert acht Prozent und Linde diskutiert einen Rückzug von der Börse Frankfurt, was einem Ausschluss aus dem Dax gleichkommen würde. Hier lesen Sie alle Einzelheiten dazu. Die Aktie verliert zur Stunde mehr als sieben Prozent

Ebenfalls schwach mit einem Abschlag von mehr als fünf Prozent, zeigen sich die Papiere von Covestro. Auch hier gab es Quartalszahlen. Eine aktuelle Einschätzung lesen Sie hier.

Mit Material von Reuters