Nach einer weiteren guten Woche für den Dax, startet er am Montagmorgen etwas schwächer. Im Verlauf des Vormittag sackt der Dax weiter ab und zeigt sich auch am Abend schwach. Was jetzt für Anleger wichtig ist.

Am Montagmorgen startete der Dax etwas tiefer. Die meisten Medien machen die Proteste in China dafür verantwortlich, wahrscheinlicher ist aber einfach eine normale Korrektur bei den Aktienmärkten. Schließlich ist der Dax jetzt acht Wochen am Stück um insgesamt mehr als 20 Prozent gestiegen. Am Montagmittag liegt er dafür um 0,84 Prozent tiefer bei 14.420 Punkten. Kurz vor Handelsschluss am Montag zeigt sich der Dax nochmal schwächer mit minus 0,92 Prozent bei knapp 14.400 Punkten.

"Die Situation ist sehr schwer einzuschätzen. Auch die Märkte sind nicht an Demonstrationen in China gewöhnt", sagte Chris Beauchamp, Chefanalyst beim Onlinehändler IG. Die große Unbekannte sei vor allem, wie sich die Unruhen auf die Corona-Politik der chinesischen Regierung auswirke.

Im Fokus stand zudem eine Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, später am Montag. Börsianer erhoffen sich im Vorfeld der Inflationsdaten für die Eurozone am Mittwoch Hinweise auf die künftige Geldpolitik der Notenbank. Bei den Unternehmen legt Siemens Healthineers den Geschäftsbericht für 2021/22 vor.

Die China-Sorgen belasteten auch den Ölpreis. Die Nordsee-Sorte Brent und die leichte US-Sorte WTI waren mit Preisen von 81,05 beziehungsweise 73,98 Dollar jeweils rund drei Prozent billiger. Die Unsicherheit setzte auch Kryptowährungen zu. Bitcoin fiel um fast zwei Prozent auf 16.205 Dollar und Ethereum bröckelte um 2,4 Prozent auf 1169 Dollar ab. "Alles, was mit Risiko zu tun hat, fassen Investoren mit spitzen Fingern an," sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.

Gleichzeitig waren Anleihen als ein sicherer Hafen gefragt. Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen sank um vier Basispunkte auf 1,93 Prozent.

Die Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Montag

Am Montagmittag gibt es lediglich 8 Dax-Aktien, die sich leicht im Plus befinden. Am stärksten zulegen kann die Henkel-Aktie mit einem Plus von 0,64 Prozent, gefolgt von Bayer mit 0,63 Prozent Zugewinn und Deutsche Börse mit 0,55 Prozent Plus.

Auf der anderen Seite des Dax verlieren die Papiere von Brenntag mit minus 8,77 Prozent am meisten. Den Grund dafür lesen Sie hier.

Dahinter verlieren auch Airbus-Aktien mit 5,36 Prozent und Infineon-Aktien mit 2,88 Prozent kräftig.

Mit Material von Reuters