Der Dax hängt weiter an der wichtigen Marke von 14.400 Punkten fest. Bald muss sich der Deutsche Leitindex entscheiden, in welche Richtung es gehen soll.

Zum Wochenanfang hatten die neuen Corona-Ausbrüche in China die Anleger zunächst vorsichtig gemacht und den deutschen Leitindex um 0,4 Prozent auf 14.380 Punkte fallen lassen. Börsianer hatten einen Rückschlag für den wichtigen Handelspartner China aufgrund wieder hochgefahrener Restriktionen befürchtet.

Am Dienstagmorgen startete der Dax unbewegt bei 14.390 Punkten in den Handel. Charttechnisch muss der Index die 14.400 Punkten entweder nach oben hin überwinden oder in die Korrektur gehen.

Zuerst startet der Dax sehr verhalten und fast unbewegt. Doch am späten Dienstagvormittag versucht der Dax den Ausbruch und schießt plötzlich auf fast 14.500 Punkte hoch. Dort konnte er sich aber noch nicht halten und kehrt gegen 12 Uhr auf etwa 14.420 Punkte zurück.

Zwar eröffneten die US-Bösen recht freundlich, doch der Dax konnte nur leicht um 0,43 Prozent auf 14.440 Punkte zulegen. Dabei lockten ermutigende Firmenbilanzen Investoren an die Wall Street. Aus Furcht vor einem Rückschlag für die Weltwirtschaft scheuten sie allerdings vor größeren Käufen zurück. Die Stimmung werde erneut vom Pandemie-Geschehen in China geprägt, sagte Thomas Hayes, Manager beim Vermögensverwalter Great Hill. Die Regierung in Peking reagiert mit verstärkten Beschränkungen auf die steigenden Infektionszahlen.

Die Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Dienstag

An der Spitze des Dax stehen kurz vor Handelsschluss die Aktien von Covestro mit plus 4,40 Prozent, gefolgt von Brenntag mit plus 2,56 Prozent und BASF mit einem Zugewinn von 2,02 Prozent.

Auf der anderen Seite des Dax verlieren die Titel von Sartorius mit minus 1,87 Prozent am stärksten, gefolgt von Merck mit minus 1,57 Prozent und Zalando mit ebenfalls minus 1,57 Prozent.

Mit Material von Reuters