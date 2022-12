Die meisten Anleger schauen an der Börse nur auf den Dax. Doch dieser spiegelt nicht immer das wirkliche Aktiengeschehen wider. Denn es gibt auch in diesem Jahr Aktien, die Anlegern satte Gewinne brachten, obwohl der Index insgesamt verlor. Welche zu den Favoriten zählen.

In den vergangenen 12 Monaten verlor der Dax 4,7 Prozent. Doch es gibt aktuell Anfang Dezember 11 Aktien, die im selben Zeitraum deutlich mehr Rendite brachten als der Index selbst. Welche Aktien das sind und was Anleger davon halten können.

Diese 11 Aktien sind besser als der Dax

Aktie Performance 12 Monate Deutsche Börse 26,81% Munich Re 23,54 Deutsche Telekom 23,08% Bayer 21,29% RWE 21,20% Beiersdorf 19,38% MTU 18,62% Hannover Rück 14,89% Linde 11,69% Airbus 8,09% Allianz 2,41%

Während der Dax also in den vergangenen 12 Monaten etwas verlor, konnten diese 11 Aktien teils deutlich mehr Gewinn einfahren. Lediglich die Allianz-Aktie performte jetzt nicht deutlich besser.

Doch die Deutsche Börse führt das Feld mit 26,81 Prozent Gewinn an und performte damit um 31,5 Prozentpunkte besser als der Dax.

Das können Anleger jetzt von deutschen Aktien erwarten

Sollte der Dax den Schwung der letzten Woche mitnehmen können, so dürfte der Index auch in den kommenden Monaten steigen. Doch Aktien wie die Deutsche Telekom, Allianz, Deutsche Börse oder Munich Re dürften von sich verbessernden wirtschaftlichen Aussichten profitieren. Dahingegen könnte es bald für Beiersdorf, Linde und Airbus sowie MTU Aero Engines schwieriger werden, sollte die Inflation zurückgehen und wenn man die Preissteigerungen nicht mehr einfach an die Endkunden weitergeben kann. Doch vielleicht überrascht ja doch eine dieser deutschen Aktien noch positiver als gedacht.