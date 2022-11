Der Dax hat nun mehr als 20 Prozent von seinem letzten Tief zugelegt und befindet sich damit in einem neuen Bullenmarkt. Doch insgesamt zeigen sich die Börsen am Montag wackelig. Morphosys verliert 30 Prozent.

Verliert ein Index oder eine Anlageklasse mehr als 20 Prozent vom letzten Hoch, so spricht man von einem Bärenmarkt. Legt ein Index aber um mehr als 20 Prozent von seinem letzten Tief zu, so ist er wieder in einem Bullenmarkt. Und dem Dax ist dies nun gelungen. Doch schafft es auch der Dow Jones?

Für Anleger stellt sich nun aber die Frage, ob es sich dabei lediglich um ein Strohfeuer handelt oder ob die Börse tatsächlich wieder in einem nachhaltigen Aufwärtstrend ist.

Deswegen ist der Start in diese Woche umso wichtiger.

Deswegen steigen die Börsen weiter

Die Aussicht auf behutsamere Zinserhöhungen in den USA und eine Lockerung der Pandemie-Beschränkungen in China lockt weitere Anleger an die europäischen Aktienmärkte. Der Dax zog am Montag nochmal deutlich um 0,9 Prozent an und notiert mittlerweile bei 13.350 Punkten. Ein Stimmungsaufheller sei zudem die Aussicht auf weitere Konjunkturhilfen der Regierung in Peking, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Das sind die Signale, auf die Anlegerinnen und Anleger so lange und so sehnlich gewartet haben."

Hoffnungen knüpften Börsianer auch an das erste Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping vor dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industriestaaten und Schwellenländer (G20), sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst des Online-Brokers CMC Markets. "Alles, was in den angeschlagenen Beziehungen zwischen den beiden Wirtschaftsmächten für positive Impulse sorgen kann, ist am Markt willkommen."

Dax-Gewinner und Dax-Verlierer

Zwar ist Morphosys nicht im Dax, doch die Aktie verliert heute 30 Prozent.

Im Dax zeigen sich am späten Nachmittag die Aktien von Merck mit einem Zugewinn von 5,13 Prozent und die Aktien von Infineon mit einem Zugewinn von 5,78 Prozent am stärksten, gefolgt von der Zalando-Aktie mit 3,84 Prozent Plus und der Bayer-Aktie mit plus 2,07 Prozent

Auf der anderen Seite des Dax verlieren die RWE-Aktie mit minus 2,44 Prozent und die Papiere von adidas mit minus 2,58 Prozent am meisten ab.

Mit Material von Reuters