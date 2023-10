Diese zehn Aktien sind laut einem beliebten Indikator unter den Börsianern massiv überverkauft. Zeit hier jetzt einzusteigen und sich diese Schnäppchenaktien zu sichern, bevor diese wieder teuer werden?

In den vergangenen Wochen sind einige Aktien stark unter die Räder gekommen und manche sogar so weit, dass diese als klar überverkauft angesehen werden.

Laut den Experten von Seeking Alpha, die diese Auswertung erstellt haben, sind insgesamt 54 der 500 Aktien im S&P500 an einer Schwelle, wo fast sämtliche Verkäufer aus dem Papier gewichen sind. Dabei nutzen die Analysten ein Screening via RSI-Index, einem technischen Indikator, der gerne in der Charttechnik verwendet wird.

Die zehn am stärksten überverkauften Aktien an der WallStreet

Von diesen 54 Aktien sind dies die zehn am stärksten überverkauften Aktien, die jetzt einen Blick wert sein könnten:

Nr. 10: Illumina – RSI von 22.86

Nr. 9: Extra Space Storage – RSI von 22.76

Nr. 8: CBRE Group – RSI von 22.72

Nr. 7: Regions Financial Corporation – RSI von 21.94

Nr. 6: Southwest Airlines – RSI von 21.70

Nr. 5: Lowe’s Companies – RSI von 21.00

Nr. 4: Hormel Foods Corporation – RSI von 19.28

Nr. 3: Algonquin Power & Utilities Corp – RSI von 18.67

Nr. 2: Corning Incorporated – RSI von 18.47

Nr. 1: Rentokil Initial – RSI von 18.09

Dabei bemerkt man hauptsächlich einige bekannte Namen wie den Dividendenaristokraten Lowe’s oder den beliebten REIT Extra Space Storage. Doch welcher dieser Titel ist jetzt wirklich interessant?

Sind diese zehn überverkauften Aktien einen Blick wert?

Dazu lohnt sich ein Blick auf die Kursziele der Analysten und deren Einschätzung der Aktie:

Nr. 10: Illumina – Kurspotenzial laut Konsens: 72,6 Prozent

Nr. 9: Extra Space Storage – Kurspotenzial laut Konsens: 42,8 Prozent

Nr. 8: CBRE Group – Kurspotenzial laut Konsens: 37,6 Prozent

Nr. 7: Regions Financial Corporation – Kurspotenzial laut Konsens: 30,4 Prozent

Nr. 6: Southwest Airlines – Kurspotenzial laut Konsens: 33,2 Prozent

Nr. 5: Lowe’s Companies – Kurspotenzial laut Konsens: 31,2 Prozent

Nr. 4: Hormel Foods Corporation – Kurspotenzial laut Konsens: 9,9 Prozent

Nr. 3: Algonquin Power & Utilities Corp – Kurspotenzial laut Konsens: 55,8 Prozent

Nr. 2: Corning Incorporated – Kurspotenzial laut Konsens: 25,1 Prozent

Nr. 1: Rentokil Initial – Kurspotenzial laut Konsens: 49,9 Prozent

Die Experten sehen also bei allen Werten gute Chancen auf einen mittleren bis großen Kurssprung. Doch bevor Anleger zu optimistisch werden, sollten Sie sich vor Augen rufen, dass es sich hierbei um stark gefallene Aktien handelt. Diese kann man zwar jetzt günstig einsammeln, doch eine Garantie auf eine Erholung gibt es nicht und selbst wenn kann diese einige Zeit in Anspruch nehmen.

In Turnaround Aktien investieren?

