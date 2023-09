In den letzten drei Monaten kam der DAX nicht vom Fleck. Doch es gibt deutsche Aktien, die in diesem Zeitraum sogar 35 Prozent Gewinn brachten. Denn diese aktuell besten Momentum-Aktien wie Covestro, Vonovia, Allianz, SAP oder Deutsche Telekom sollten Anleger jetzt in ihren Depots haben.

Die aktuell besten deutschen Momentum-Aktien

Aktie Rendite 11. Juni bis 11. September Covestro +34,9% Vonovia +18,2% Munich Re +12,2% adidas +10,0% Fresenius +9,2% Allianz +6,9% Hannover Rück +6,8% SAP +6,7% Sartorius +6,3% Deutsche Telekom +5,7% Airbus +5,5%

Während der DAX zwischen dem 11. Juni und dem 11. September sogar rund 1 Prozent verlor, konnten diese DAX-Aktien deutlich besser als der Index performen.

Vor allem Covestro ist mit einem Gewinn von 35 Prozent in diesem Zeitraum stark. Dies liegt vor allem an einem Übernahmeangebot für den deutschen Chemie-Konzern. Anleger achten bei der Covestro-Aktie auf die Nachrichtenlage und orientieren sich am angepeilten Übernahme-Preis.

Doch auch die vorher abgestrafte Vonovia-Aktie konnte sich zurückkämpfen und in den vergangenen drei Monaten mehr als 18 Prozent gutmachen. Damit ist Vonovia nun wieder über die 50-Tage-Linie und auch über die 200-Tage-Linie gesprungen. Anleger können erste Positionen aufbauen und diese ausweiten, wenn die 50-Tage-Linie jetzt noch die 200-Tage-Linie von unten nach oben kreuzt und somit ein Goldenes Kreuz bei der Vonovia-Aktie bildet.

Auch SAP, Allianz und Deutsche Telekom mit gutem Momentum

Auch die Schwergewichte der Allianz, SAP und Deutsche Telekom weisen ein gutes Momentum auf. So konnte die Allianz in den vergangenen drei Monaten recht stabil um rund 7 Prozent steigen und den Aufwärtstrend somit fortsetzen. BÖRSE ONLINE rät weiter zum Kauf der Allianz-Aktie mit einem Kursziel von 260 Euro und einem Stoppkurs bei 157 Euro.

Auch bei SAP lief es zuletzt nach zwischendurch enttäuschenden Quartalszahlen wieder besser. Die SAP-Aktie konnte um 6,7 Prozent seit Anfang Juni zulegen und den Aufwärtstrend somit bestätigen. Die SAP-Aktie läuft somit weiter schön nach oben und Anleger können bis 145 Euro weiter einsteigen.

Und obwohl die Deutsche Telekom im Frühjahr Probleme hatte und arg unter die Räder gekommen war, setzte nun ein Turnaround ein, der der Aktie wieder über die 50-Tage-Linie und auch über die 200-Tage-Linie katapultieren konnte. Anleger warten nun ab, ob sich die Deutsche Telekom über der 200-Tage-Linie halten kann und steigen bei einem erfolgreichen Verhalten der Aktie ein.

Und lesen Sie auch: Ab sofort: Comdirect hebt Tagesgeld kräftig an – So viele Zinsen gibt es jetzt

oder: Sehr günstiger Kurs-Cashflow: Diese 15 Europa-Aktien schwimmen im Geld für Dividenden und Aktienrückkäufe

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re, Allianz, Deutsche Telekom.