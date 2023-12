Geht der Abverkauf bei der Tesla-Aktie jetzt wieder weiter? Denn Medienberichten zufolge, haben deutsche IT-Experten den Autopiloten von Tesla geknackt. Was Anleger jetzt tun sollten.

Dem "Spiegel" zufolge haben IT-Experten der TU Berlin den Autopiloten von Tesla geknackt. Indem sie durch einen Hack Zugriff auf die Platine des Tesla-Autos erhalten hätten, hätten sie die Platine ausschalten und dadurch die Fahrzeugdaten auslesen können. Dabei sei ein geheimer Fahrmodus entdeckt worden. Vor allem, für die Konkurrenz von Tesla könnte dies interessant sein, heißt es im Bericht vom "Spiegel". Die Forscher hätten den Hack an Tesla und Elon Musk gemeldet, doch noch gab es keine Stellungnahme von Tesla. Doch was bedeutet dies nun für die Tesla-Aktie?

Tesla-Aktie wegen Hack vor neuem Abverkauf?

Wie im unteren Chart von Tradingview ersichtlich ist, befindet sich Tesla aktuell in einer Dreiecks-Formation. Aktuell segelt das Papier auf dem aufsteigenden Trend nach oben, bekommt jetzt aber eine starke Widerstandslinde durch den Abwärtstrend. Noch zeigt sich die Tesla-Aktie heute von den Meldungen rund um den Hack des Tesla-Autopiloten unbeeindruckt. Hier muss man schauen, wie sich das im Tagesverkauf entwickelt. Vorbörslich und im deutschen Handel steht die Tesla-Aktie aktuell rund 1,5 Prozent höher. Ein Abverkauf ist aktuell nicht erkennbar und wenn einer kommen sollte, dann dürfte die untere Trendlinie zunächst als starke Unterstützung gelten.

Doch was sollten Anleger jetzt tun?

www.tradingview.com Tesla

Tesla-Aktie jetzt kaufen oder verkaufen?

Momentan zeigt die Tesla-Aktie Stärke. Sie befindet sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend und muss nun nur noch die obere Widerstandslinie überwinden, um wieder deutlich höhere Kurse zu erreichen. Dabei ist die aktuell Kursmarke rund um 230 Euro sehr wichtig. Wenn diese jetzt hält und in den kommenden Tagen deutlich hinter sich gelassen wird, so sieht dies gut aus.

Anleger sind aktuell noch vorsichtig, doch mittelfristig dürfte die Tesla-Aktie wieder deutlich steigen. Denn der Chart sieht sehrt gut aus, wenn das Dreieck nach oben verlassen wird und das Zinsumfeld dürfte kommendes Jahr Tech-Aktie weiter antreiben, sollten die Zinsen dann anfangen zu sinken. Noch warten Tesla-Aktionäre ab, wie sich der Hack des Autopiloten auf die Aktie niederschlägt. Doch sollte dies glimpflich ausgehen, so winken bald deutlich höhere Kurse bei der Aktie von Elon Musk.

