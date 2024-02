Mega-Chance Japan: Goldman Sachs offenbart die „7 Samurais“ – welche Aktien es jetzt mit den Magnificent 7 Aktien der USA aufnehmen

Die Magnificent 7 Aktien sind in aller Munde. Unternehmen wie Nvidia, Microsoft oder Apple stehen an der Spitze von vielen Indizes und treiben diese mit ihren Kursgewinnen maßgeblich an. Doch während die ganze Welt nur Augen für diese zu haben scheint, weist Goldman Sachs auf eine Gruppe ganz anderer Aktien hin.

Und die finden sich in Japan. Dass dort hohe Chancen für Anleger warten, haben auch bereits bekannte Investoren wie Warren Buffett erkannt, der schon häufiger in Aktien aus Japan investiert hat. Der japanische Leitindex Nikkei 225 liegt seit Jahresanfang fast 20 Prozent im Plus. Und maßgeblich dazu beigetragen hat eine Gruppe von sieben bekannten Aktien, die Goldman Sachs in einer neuen Notiz als die „Sieben Samruai“ bezeichnet.

Goldman Sachs offenbart: Das sind die sieben Top-Aktien aus Japan

Bei diesen Aktien handelt es sich um Screen Holdings, Advantest, Disco Corp, Tokyo Electron, Toyota Motor, Subaru und Mitsubishi. Diese Aktiengruppe ist nach dem Filmklassiker „Die sieben Samruai“ aus dem Jahr 1954 benannt, der dann wiederrum in den USA als „Die glorreichen Sieben“ neu verfilmt wurde. Goldman suchte nach Aktien, die sich sowohl bereits dieses Jahr als auch in den vergangenen zwölf Monaten gut entwickelt haben und seit 2020 keine Betriebs- oder Nettoverluste aufwiesen, wie „Nikkei Asia“ berichtete.

Auch stellte Goldman bei seiner Analyse fest, dass die Zuwächse bei den amerikanischen Magnificent 7 Aktien vor allem auf ihr Umsatzwachstum zurückzuführen seien, die sieben Samruai seien vor allem aufgrund größerer Preisspannen und höheren KGVs gestiegen. Dies sei ein Hinweis darauf, dass die derzeitige Rallye in Japan vor allem dadurch getrieben ist, dass Anleger den Markt gerade neu bewerten, der viele Jahre lang unterbewertet war.

Bei den sieben Samruai handelt es sich um hervorragende Unternehmen, die die industrielle und auch technologische Stärke Japans repräsentieren – von Automobilgiganten und Halbleiter-Riesen. „BNN Breaking“ verwies hier auf einen Bericht von Advisor Perspectives, der zeigt, dass diese Unternehmen führend bei Innovation seien und das Wachstum in ihren Branchen vorantreiben. Sie würden Widerstands- und Anpassungsfähigkeit repräsentieren und laut Goldman Sachs nicht nur wirtschaftlichen Gegenwind überstehen, sondern auch deutliche Gewinne bieten.

