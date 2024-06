Die Aktien aus diesem Sektor sind in den vergangenen Monaten stark unter Druck geraten – zu Unrecht, wie viele Anleger finden, denn in dieser Zukunftsbranche gibt es aktuell starkes Wachstum. Ist es daher jetzt an der Zeit, in diesem Bereich zuzukaufen?

Die Branche der erneuerbaren Energien ist angesichts der hohen Zinsen in den vergangenen zwölf Monaten massiv unter Druck geraten. Einbrechende Projektzahlen für Wind, Solar & Co. haben dazu geführt, das Werte aus der Branche nur noch wie ein stagnierender Sektor, statt eines Wachstumsmarktes gepreist werden.

Starkes Wachstum und attraktive Bewertungen

Allerdings gibt es trotz der Krise bei den Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien noch Titel, die selbst jetzt starkes Wachstum verzeichnen können. Dazu lohnt sich ein Blick auf eine kürzlich von Goldman Sachs unter Leitung des Strategen David Konstin veröffentlichte Liste, in der spannende Werte aus dem Sektor gelistet worden. Versorger & Co. standen zuletzt besonders im Fokus, da der steigende Energiebedarf durch Künstliche Intelligenz zu einer deutlich höheren Nachfrage führen dürfte als bisher angenommen.

Das sind die von Goldman Sachs als spannend befundenen Werte:

Vistra Corp. – Erwartetes Gewinnwachstum 2024: 33 Prozent

Constellation Energy Corp. – Erwartetes Gewinnwachstum 2024: 7 Prozent

NRG Energy Inc. – Erwartetes Gewinnwachstum 2024: 14 Prozent

NextEra Energy Inc. – Erwartetes Gewinnwachstum 2024: 8 Prozent

Public Service Enterprise Group Inc. – Erwartetes Gewinnwachstum 2024: 6 Prozent

Dominion Energy Inc. – Erwartetes Gewinnwachstum 2024: 6 Prozent

Southern Co. – Erwartetes Gewinnwachstum 2024: 6 Prozent

AES Corp. – Erwartetes Gewinnwachstum 2024: 3 Prozent

American Electric Power Company Inc. – Erwartetes Gewinnwachstum 2024: 6 Prozent

Pinnacle West Capital Company Inc. – Erwartetes Gewinnwachstum 2024: 8 Prozent

Entergy Corp . – Erwartetes Gewinnwachstum 2024: 7 Prozent

First Energy Corp. – Erwartetes Gewinnwachstum 2024: 7 Prozent

CMS Energy Corp. – Erwartetes Gewinnwachstum 2024: 7 Prozent

NiSource Inc. – Erwartetes Gewinnwachstum 2024: 7 Prozent

In dieser Zukunftsbranche jetzt zukaufen?

Trotz dieser starken Wachstumsraten und der Zukunftsaussichten handeln Aktien wie NRG Energy nur auf dem 11-fachen erwarteten Gewinn, was deutlich unter den Bewertungen der Jahre 2020 und 2021 liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV von 16 scheint die gesamte Branche ohnehin attraktiv gepreist.

Daher kann es sich jetzt für Anleger lohnen, einen genaueren Blick auf einige Titel zu werfen, insbesondere da die Zukunftsaussichten durch den Wachstumsmarkt KI zuletzt erneut deutlich verbessert worden sind. Neben einzelnen Aktien könnte außerdem der BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index oder der iShares Global Clean Energy UCITS ETF (WKN: A0MW0M) für Anleger interessant sein.

