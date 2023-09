Der Herbst beginnt und mit ihm die Zeit wieder kräftiger sprudelnder Dividenden. Auch in der kommenden Woche können sich Anleger wieder hohe Ausschüttungen abholen, die bis zu 8,5 Prozent Rendite bieten.

Je mehr es vom Wetter her in einen hoffentlich goldenen Herbst hineingeht, umso stärker wächst bei vielen Anlegern das Cash auf dem Verrechnungskonto. Denn bis hin zum Monat November steigert sich die Anzahl an Zahltagen in den Depots deutlich.

Jetzt bis zu 8,5 Prozent Dividendenrendite in der Woche vom 25. September bis 1. Oktober sichern

Wer schon in dieser Woche davon profitieren will, der kann bis zu 8,5 Prozent Dividendenrendite abgreifen. Dazu muss man diese Aktien allerdings vor dem Ex-Dividendentag halten, um einen Anspruch auf die hohe Ausschüttung zu erhalten:

Franklin Resources (Dividendenrendite: 4,5 Prozent)

Erster spannender Hochdividendenwert, der in dieser Woche Ex-Dividende geht, ist Franklin Resources. Dabei handelt es sich um einen Vermögensverwalter aus den USA, bekannt für Fonds und ETFs. Zudem hält Franklin den Titel eines Dividendenaristokraten.

Die Aktie ist aktuell mit einem KGV von 11 bewertet, hat eine Dividendenrendite von 4,5 Prozent und wird am Donnerstag Ex-Dividende für die quartalsweise Ausschüttung gehandelt.

Philip Morris (Dividendenrendite: 5,2 Prozent)

Noch mehr Dividende erhalten Anleger dagegen bei Philip Morris, nämlich 5,2 Prozent. Der Zigarettenkonzern, der weltweit, nur nicht in den USA, agiert ist dazu mit einem KGV von 15,3 auch nicht gerade teuer.

Wer hier also die hohe Dividende und vielleicht auch noch die ein oder andere Kurssteigerung abgreifen will, der sollte sich die Aktie vor dem Ex-Dividendentag am 26. September sichern.

Britisch American Tobacco (Dividendenrendite: 8,5 Prozent)

Die mit Abstand höchste Dividendenzahlung erhalten Anleger allerdings mit einem Investment in British American Tobacco, denn die Aktie hat aktuell eine Ausschüttungsrendite von 8.5 Prozent.

Die Aktie müssen Investoren dazu nur am 28.09. halten, um anschließend von der Zahlung der Dividende profitieren zu können.

