Die Magnificent Seven sind seit Jahresanfang enorm stark gelaufen und haben den Markt getragen. Doch kann das wirklich noch lange so weitergehen? Das sagen die Experten der WallStreet zu den Kurspotenzialen von Nvidia, Meta & Co. nach der starken Aufwärtsbewegung.

Nvidia, Microsoft, Meta & Co. haben allesamt seit Jahresanfang eine beeindruckende Rallye hinter sich gebracht. Doch nachdem sich die Aktien teilweise mehr als verdoppelt und den Markt zu neuen Höhen getragen haben, stellt sich die Frage: Wie kann es jetzt weitergehen?

Magnificent Seven: So viel Potenzial sehen die Analysten noch

Dazu lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Kursziele der Magnificent Seven, denn die Meinungen der Experten zeigen je nach Aktie teilweise ein völlig anderes Bild.

Apple-Aktie (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: -0,1 Prozent)

Aktuell nicht allzu viel Potenzial sehen die Analysten für die Aktien von Apple. Das ehemals wertvollste Unternehmen der Welt hat nach seiner Entwicklerkonferenz eine starke Rallye hingelegt, ist aber nun mit KGV 31 sehr hoch bewertet. Mit aktuell 65 Prozent der Analysten rät eine auf Sicht der vergangenen drei Jahre eher geringe Anzahl von Experten zum Kauf.

Amazon-Aktie (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 17,4 Prozent)

Deutlich optimistischer sind die Analysten für die Aktie von Amazon. Besonders das starke Wachstum des Cloud-Bereichs AWS macht die Experten optimistisch, wenngleich der Konzern in KI-Fragen aktuell abgehängt scheint. Momentan raten 96 Prozent der Marktbeobachter bei den Papieren zum Kauf.

Alphabet-Aktie (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 4,5 Prozent)

Nachdem Alphabet durch die Entwicklungen rund um KI bereits totgesagt und abgestraft worden war, hat sich die Aktie zuletzt wieder deutlich erholt. Allzu optimistisch sind Experten nach der Rallye aber nicht mehr. Zudem raten mit 84 Prozent der Marktbeobachter auf Sicht der vergangenen drei Jahre vergleichsweise wenige Experten zum Kauf.

Nvidia-Aktie (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 7,1 Prozent)

92 Prozent und damit eine historisch hohe Anzahl der Analysten an der WallStreet rät bei dem Börsenhighflyer Nvidia zum Kauf. Trotz des Rekordlaufs sehen die Marktbeobachter angesichts des Potenzials im Markt künstlicher Intelligenz und der kürzlichen Korrektur noch einige Chancen nach oben.

Microsoft-Aktie (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 9,4 Prozent)

Trotz des in 2024 neu errungenen Status als wertvollste Aktie der Welt sind die Marktbeobachter noch davon überzeugt, dass die Papiere von Microsoft angesichts der Wachstumschancen bei dem Konzern weiter steigen können. Aktuell raten daher rund 95 Prozent der Analysten zu einem Kauf.

Meta-Aktie (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 4,5 Prozent)

Stets ein wildes Hin und Her in den Ansichten der Analysten gibt es bei Meta. Nachdem die Aktie lange totgesagt war und sich dann wieder erholt hatte, raten jetzt 86 Prozent der Marktbeobachter zum Kauf. Wenngleich das Kurspotenzial mit 4,5 Prozent nur begrenzt zu sein scheint.

Tesla-Aktie (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: -0,7 Prozent)

Am stärksten gespalten sind die Ansichten der Analysten über die Magnificent Seven-Aktien bei Tesla. Nicht ohne Grund, denn der Autobauer ist ein polarisierendes Thema angesichts vieler Zukunftsversprechen und operativer Probleme. 36 Prozent der Experten raten aktuell zum Kauf, allerdings auch 19 Prozent zum Verkauf, was ein Rekordwert für eine Aktie aus den Magnificent Seven ist.

