Die US-Experten von Morningstar verraten in einer neuen Auswertung, welche Aktien sie Anleger für das zweite Quartal 2025 empfehlen. Um welche unterbewerteten Burggraben-Aktien es sich handelt.

„In unserem Ausblick für 2025 erwarteten wir nur geringe Kurssteigerungen auf der Ebene des breiten Marktes", verrät Morningstar in einer neuen Auswertung. Und die Experten fahren fort: "Wir stellten fest, dass die Gewinne die Bewertungen einholen mussten, was wir erst in der zweiten Jahreshälfte erwarteten“, schreibt David Sekera, Chefstratege für den US-Markt bei Morningstar, in seinem Börsenausblick für das zweite Quartal 2025. „Da der Markt aktuell mit einem Abschlag gehandelt wird, sehen wir nun ein gewisses Aufwärtspotenzial auf Marktebene.“

33 unterbewertete Aktien laut Morningstar

Dennoch haben die Experten von Morningstar wieder ihre berühmte Liste von 33 unterbewerteten Aktien für das neue Quartal veröffentlicht:

1. Adobe

2. Albemarle

3. Ally Financial

4. Alphabet

5. Baxter International

6. Broadridge Financial Solutions

7. Brown-Foreman

8. Campbell’s

9. CNH Industrial

10. Comcast

11. Duke Energy

12. Evergy

13. Eversource Energy

14. Exxon Mobil

15. Federal Realty Investment Trust

16. Fluor

17. Global Payments

18. HF Sinclair

19. Healthpeak Properties

20. International Flavors & Fragrances

21. Kilroy Realty

22. Kohl’s

23. Kraft Heinz

24. Microsoft

25. Moderna

26. Northrop Grumman

27. Nutrien

28. NXP Semiconductors

29. Paramount Global

30. Pfizer

31. Polaris

32. Schlumberger

33. Under Armour

Doch nicht alle diese 33 Aktien verfügen auch über einen sicheren Burggraben, welcher sie vor der Konkurrenz schützt. Doch die folgenden Aktien, haben diesen besonderen Vorteil:

Burggraben-Aktien mit hohem Kurspotenzial

Etwa das Duft-Unternehmen IFF weist einen Burggraben auf und hat noch bis zu 56 Prozent Kurspotenzial laut Morningstar. Daneben rät Morningstar bereits seit Wochen zum Kauf der unterbewerteten Burggraben-Aktie von Alphabet. Diese hat ebenfalls ein Kurspotenzial von rund 55 Prozent.

Große Chancen sieht Morningstar derweil im Konsumenten-Sektor. Dazu schreiben die Experten: "Defensive Konsumgüteraktien übertrafen den Markt im ersten Quartal. Der Sektor scheint im zweiten Quartal um 3 % überbewertet zu sein. Dennoch bieten sich Chancen, so Morningstars Lash. Insbesondere die alkoholische Getränkeindustrie ist unserer Ansicht nach weiterhin besonders unterbewertet." Hier raten sie zum Kauf von Brown-Forman und Campbells. Beide Aktien weisen ebenfalls in etwa ein Kurspotenzial von rund 55 Prozent auf.

Zudem schreibt Morningstar zum Tech-Sektor: "Technologieaktien brachen im ersten Quartal ein und blieben hinter dem Gesamtmarkt zurück. Der Technologiesektor scheint zu Beginn des neuen Quartals um 11 % unterbewertet zu sein. Dan Romanoff, Senior Equity Analyst bei Morningstar, hält den Sektor aktuell für attraktiv. „Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass der Technologiesektor langfristig Rückenwind bekommt, insbesondere in den Bereichen Cloud Computing, künstliche Intelligenz und der langfristigen Expansion der Halbleiternachfrage“, fügt er hinzu." Hier rät Morningstar zum Kauf der Burggraben-Aktie NXP Semiconductor, welche ein Kurspotenzial von 59 Prozent aufweist, sowie zum Kauf der Microsoft-Aktie mit einem Kurspotenzial von 30 Prozent und der Adobe-Aktie mit 65 Prozent Kurspotenzial.

