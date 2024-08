Cathie Wood ist bullisch wie nie – und zwar für die großen Tech-Giganten des Silicon Valleys. Nachdem sie in jüngster Zeit bereits kräftig Aktien von Amazon gekauft hat, nutzt sie nun den Dip bei einer weiteren Magnificent 7 Aktie – sollten Sie es auch?

Cathie Wood (68) sorgte jüngst erst wieder für große Aufmerksamkeit an der Wall Street: Denn inmitten der jüngsten Börsenturbulenzen nutzte sie den Dip beim E-Commerce-Riesen Amazon und kaufte gleich mehrfach im August Aktien.

Dies war insofern spannend, da Cathie Wood eigentlich dafür bekannt ist, vor allem auf disruptive und innovative Unternehmen zu setzen. Häufig handelt es sich bei ihren Investitionen daher um eher unbekanntere Firmen, die meist noch nicht einmal profitabel sind.

Bei größeren Tech-Giganten hielt sie sich eher bedeckt, da ihr hier zu wenig disruptive Innovation vonstatten ging, worin sie etwa auch den Verkauf der Nvidia-Aktie begründete. Wenn sie also auf einmal wieder anfängt, bei den großen Tech-Giganten zuzuschlagen, sieht sie vielleicht etwas, das andere Anleger noch nicht auf dem Schirm haben. Und ein Blick auf ihre Trades zeigt: Jüngst schlug sie noch bei einem weiteren weltbekannten Tech-Giganten zu.

Bei diesem weltberühmten Tech-Giganten hat Cathie Wood jetzt zugeschlagen – sollten Sie es auch?

Dass Cathie Wood einer der größten Fans der Tesla-Aktie ist, ist kein Geheimnis. Doch nun haben bereits ihre vermehrten Amazon-Käufe von August für Aufsehen gesorgt. Jetzt zeigt ein Blick auf ihre jüngsten Trades: Sie hat für den aktiv gemanagten ARK Space Exploration & Innovation ETF bei der Google-Mutter Alphabet zugeschlagen und hier am 12. August über 3.800 Aktien gekauft. Zuletzt hatte Wood diese Aktien im April noch verkauft und das letzte Mal Aktien des Unternehmens für den ETF 2022 erworben. Die Alphabet C Aktie nimmt hier nun die 18. größte Position von 35 ein und mit einer Gewichtung von 2,36 Prozent befinden sich über fünf Millionen Aktien der Google-Mutter im ETF.

Der ETF beschäftigt sich mit Weltraumforschung und -innovationen. Er setzt laut ARK auf Produkte und Dienstleistungen, die jenseits der Erdoberfläche stattfinden – dazu zählen etwa autonome Mobilität, wiederverwendbare Raketen oder auch intelligente Geräte. Vermutlich passt Alphabet hier aufgrund seiner zahlreichen intelligenten Dienstleistungen und Produkte ins Beuteschema, ebenso verfügt die Firma über mehrere Satelliten, die sie für ihre Dienste wie Google Maps etc. verwendet.

Sollten Sie jetzt wie Cathie Wood bei der Aktie von Google-Mutter Alphabet zuschlagen?

Die Alphabet-Aktie zählt für BÖRSE ONLINE so oder so zu den langfristigen Wachstums-Kandidaten. Bedeutet: Ein Kauf erscheint hier sinnvoll. Trotz der bereits außergewöhnlichen Größe verfügt die Google-Mutter noch über riesige Wachstumspotenziale in unterschiedlichsten Geschäftsbereichen. Nicht zu vergessen: Mit Diensten wie der Suchmaschine Google verfügt Der Konzern wohl über die größte Datenbank der Welt – und Daten sind für jegliche fortschrittliche Technologien wie KI nun einmal der Grundbaustein, um überhaupt funktionieren zu können.

Die Aktie liegt seit Jahresanfang über 17 Prozent im Plus. Doch auch sie war vor den jüngsten Marktturbulenzen nicht gefeit und liegt auf Sicht von einem Monat 14 Prozent im Minus. Die jüngsten Quartalszahlen waren zwar positiv und konnten die Erwartungen teils übertreffen, allerdings verunsicherte Investoren der Ausblick. Denn CEO Sundar Pichai erklärte, dass zunächst große Investitionen notwendig seien, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu seien, das jedoch könnte die Marge drücken. Wirklich gravierend wird sich das aus unserer Sicht aber nicht auszuwirken sondern wird sich in der Zukunft auszahlen. Beim Gewinn je Aktie erwarten Analysten im Schnitt für dieses und nächstes Geschäftsjahr immer noch zweistellige Wachstumsraten. Zudem liegt das aktuelle KGV von 20 leicht unter dem durchschnittlichen der vergangenen fünf Jahre, das bei 23 liegt.

Womöglich begrüßt auch Cathie Wood die Zukunftsinvestitionen von Alphabet und nutzt nun die günstigen Einstiegschancen. Ein durchschnittliches Kursziel von 205 US-Dollar bietet jetzt eine Kurschance von 26 Prozent.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon, Tesla, Alphabet (C).