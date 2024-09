Die große Zinssenkung der FED dürfte die nächste Rallye bei den Tech-Aktien auslösen. Doch wie hoch hinaus kann es jetzt bei Nvidia, Microsoft, Apple und Alphabet gehen? Eine Analyse

Nvidia-Aktie dürfte aus Dreieck ausbrechen

Seit dem letzten Rekordhoch im Juni diesen Jahres bildet die Nvidia-Aktie ein Dreieck. Dieses könnte die Nvidia-Aktie jetzt auch dank der Zinssenkung der FED nach oben hin verlassen und eine neue Rallye starten. Etwa bis 171 Dollar könnte die Aktie laufen und damit nochmal rund 48 Prozent zulegen. Hin und wieder dürfte es aber - vor allem vor der Präsidentschaftswahl in den USA - auch Rückschläge und einiges an Volatilität geben. Dies sollten Anleger bedenken.

Ansonsten kann man Nvidia weiter kaufen, hält die Stops aber eng.

Apple-Aktie am Scheideweg

Zuletzt hatte auch die Apple-Aktie wieder korrigiert. Zwar konnte sie sich auf einem höheren Niveau als etwa die Nvidia-Aktie halten, doch für Apple dürften die Anstrengungen für ein neues Hoch tatsächlich stärker ausfallen. Der Chart sieht nicht mehr so klar und deutlich aus und auch wenn die Zinssenkung der FED sicherlich unterstützend wirkt, so sollten Anleger nicht davon ausgehen, dass die Apple-Aktie direkt die nächste Rallye zündet. Zunehmend mehr Analysten sehen das Wachstum bei Apple ausgereizt - eine schlechte Aktie ist Apple aber nicht. Man sollte nur die Rendite-Erwartungen etwas nach unten anpassen.

Zwar ist die Apple-Aktie mit einem KGV von 29 und einer Dividendenrendite von 0,48 Prozent nicht schlecht bewertet, doch der Gewinn je Aktie soll in den kommenden Jahren jeweils immer nur so um rund 10 Prozent zulegen.

Versprechen da Microsoft und Alphabet mehr Gewinne?

Microsoft: Aktie ist teuer, aber Wachstum stimmt

So ist auch die Microsoft-Aktie aktuell mit einem KGV von 33 und einer Dividendenrendite von 0,72 Prozent teuer. Lesen Sie passend dazu auch: Startet jetzt neue Rallye bei Microsoft? Aktie überrascht mit Dividende und Aktienrückkauf

Doch der Gewinn je Aktie soll von zuletzt 11,8 Dollar in 2024 auf 18,17 Dollar in 2027 anwachsen. Ein Wachstum von 54 Prozent. Zudem raten 66 Analysten zum Kauf der Aktie, drei zum Halten und niemand zum Verkaufen. Auch die BÖRSE ONLINE Redaktion ist weiter zuversichtlich für die Microsoft-Aktie und rät zum Kauf mit einem Kursziel von 480 Euro.

Alphabet-Aktie: Bewertung stimm, aber Wachstum lahmt

Die Alphabet-Aktie musste zuletzt im Chart eine ordentliche Korrektur bis unter die 200-Tage-Linie hinnehmen. Aktuell versucht das Papier, wieder über diesen wichtigen Gleitenden Durchschnitt zu gelangen. Das dürfte aufgrund der Zinssenkungen durchaus früher oder später gelingen und auch die Bewertung mit einem KGV von 18,2 für 2025 und einer Dividendenrendite von 0,41 Prozent passt. Allerdings lahmt das Wachstum etwas: So soll der Gewinn je Aktie bei Alphabet von 7,9 Dollar in 2024 auf lediglich 10,52 Dollar in 2027 anwachsen. Ein Wachstum von nur etwa 25 Prozent. Das dürfte Anleger durchaus etwas zu wenig sein.

Anleger halten bei der Alphabet-Aktie deswegen die Augen offen und würden in diesem Fall Nvidia und Microsoft stärker gewichten als Apple und Alphabet.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet (C).