Welches sind die besten Dividenden im Monat Mai? Wir zeigen, mit welchen deutschen Aktien wie Allianz, DHL oder BMW jetzt Riesen-Dividenden für Anleger möglich sind. Und welche Aktie sogar bis zu 12,70 Prozent Dividendenrendite bezahlt.

Dividenden im Mai 2024 von bis zu 12,70 Prozent

Aktie Dividendenrendite Ex-Tag Anzahl Ausschüttungen pro Jahr Allianz 4,28% 09.05. 1 Bilfinger 2,89% 16.05. 1 Billerud 8,04% 22.05. 1 BMW Vz. 8,52% 16.05. 1 BNP Paribas 5,76% 21.05. 1 CA Immobilien Anlagen 11,70% 07.05. 1 Citigroup 3,35% 03.05. 4 Cofinimmo 9,90% 13.05. 1 Credit Agricole 7,20% 29.05. 1 Danone 3,42% 03.05. 1 Lufthansa 4,48% 08.05. 1 DHL Group 4,75% 09.05. 1 Eni Spa 6,07% 20.05. 1 Equinor 12,70% 15.05. 4 K+S 7,46% 15.05. 1 Kühne + Nagel 5,75% 10.05. 1 Main Street Capital 8,36% 07.05. 12 Mercedes 6,96% 09.05. 1 Realty Income 5,73% 30.04. 12 Sanofi 3,88% 13.05. 1 Starbucks 2,49% 16.05. 4

Hohe Dividendenrenditen im Mai bei deutschen Aktien

Wie Anleger der Tabelle entnehmen können, geht es im Mai mit den Dividenden so richtig los. Etwa auch bei deutschen Aktien: Eine Auswahl von spannenden deutschen Dividenden haben wir oben in der Tabelle versammelt. So gibt es etwa die Allianz mit rund 4,28 Prozent Dividendenrendite, die BMW-Vorzugs-Aktien mit 8,52 Prozent Dividendenrendite oder auch die DHL Group-Aktien mit 4,75 Prozent Dividendenrendite.

Doch auch Bilfinger, die Deutsche Lufthansa oder Mercedes-Benz zahlen im Mai sehr interessante Dividenden. Hier kommen Anleger auf jeden Fall auf ihre Kosten.

Und spannend wird es auch bei diesen sehr hohen Dividendenrenditen:

Bis zu 12,70 Prozent Dividendenrendite bei diesen Aktien

Denn die höchsten Dividendenrenditen bieten die Aktien von Equinor, CA Immobilien Anlagen und Cofinimmo.

So zahlt das norwegische Unternehmen Equinor in vier Tranchen insgesamt 12,70 Prozent Dividendenrendite. Auch im Mai gibt es einen Teil der Ausschüttung bei dem Energie-Unternehmen.

Beim Immobilien-Unternehmen CA Immobilien Anlagen aus Österreich sind es 11,70 Prozent Dividendenrendite. Das Unternehmen, welches auf Gewerbe-Immobilien spezialisiert ist, zahlt sogar die gesamte Dividende auf einen Schlag.

Und bei Cofinimmo, einem belgischen Unternehmen, welches sich auf Mietobjekte konzentriert, sind es aktuell 9,90 Prozent Dividendenrendite - ebenfalls im Mai auf einen Schlag fällig.

So bekommen Anleger im Mai wieder sehr gute und sehr hohe Dividenden geboten. Sie achten aber auch auf aktuelle Schwierigkeiten an der Börse. Lesen Sie dazu unbedingt auch:

Hinweis zu Dividenden im April 2024

Wichtig: Die obige Liste stellt nur eine Auswahl von Aktien dar, die sowohl im Mai 2024 ihren ex-Tag haben, als auch ihre Dividende zahlen. Es gibt weitere Aktien, die im Mai 2024 eine Dividende zahlen und auch einige Aktien, die ihren ex-Tag bereits hatten und dann bald bezahlen. Für Anleger ist es ja aber schön, wenn man sich die Aktien auch wirklich vorher noch ins Depot legen kann. Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im Mai. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche oder monatliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im Mai 2024 gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.