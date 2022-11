Zuerst startete der Dax heute Morgen kräftig, rutschte dann aber doch ins Minus. Zwischendurch verlor er über ein Prozent. Anleger greifen vor allem bei der Siemens-Aktie stark zu. Die Hintergründe.

Seit dem Jahrestief Ende September hat der Dax rund 20 Prozent gewonnen. "Die Händler scheinen ihre Kaufpositionen zu liquidieren, und die Kraft der Anschlusskäufer hält sich zusehends in Grenzen", fasste Frank Sohlleder, Marktanalyst beim Handelshaus ActivTrades zusammen. "Das Ergebnis in den Märkten ist eine Pattsituation, die Luft ist raus."

Denn am Donnerstag hatte der Dax noch stark gestartet, war dann aber immer weiter zurückgefallen. Am Nachmittag rutschte er in einem Schreckmoment sogar um ein Prozent auf 14.150 Punkte ab, konnte sich zum Handelsschluss aber wieder fangen. Kurz vor Börsenschluss steht der Dax wenig bewegt mit minus 0,13 Prozent bei 14.233 Punkten.

Dennoch tritt der Dax nun schon die ganze Woche auf der Stelle, steigt und fällt nicht.

Händler sagten, die Anleger hielten sich zurück und warteten auf Impulse für Käufe oder Verkäufe. "Der deutsche Leitindex ist mittlerweile reif für eine Korrektur, doch die Anleger denken nicht daran, ihre Aktien zu verkaufen. Und schlechte Nachrichten möchte im Augenblick auch kein Anleger hören", erklärte Analyst Christian Henke vom Broker IG die Kursgewinne.

In diesem Artikel erfahren Sie, warum Anleger aktuell aber doch die Aktienrally verkaufen sollten.

Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Donnerstag

Die Aktien von Siemens liegen am Donnerstag nach Quartalszahlen mit großem Abstand an der Spitze des Dax. Um 6,09 Prozent legen die Titel zu. Lesen Sie hier alles von uns zu der Aktie. Dahinter folgen dann die Papiere von MTU Aero Engines mit einem Zugewinn von 3,76 Prozent vor Symrise mit einem Plus von 1,43 Prozent.

Auf der anderen Seite des Dax verlieren die Aktien von Continental mit minus 3,47 Prozent am meisten, gefolgt von Zalando mit einem Abschlag von 2,97 Prozent und Merck mit minus 2,46 Prozent.

Mit Material von Reuters