Obwohl der DAX in dieser Woche wieder deutlich zugelegt hat, haben viele deutsche Aktien jetzt noch hohe Kurspotenziale. Welche Aktien neben Zalando, Volkswagen, Siemens und Co noch bis zu 51 Prozent bieten.

Deutsche Aktien mit bis zu 51 Prozent Kurspotenzial

Bloomberg DAX Kurspotenziale

Obwohl der DAX in dieser Woche gut nach oben drehen und die 16.000 Punkte wieder ins Visier nehmen konnte, gibt es zahlreiche Aktien im Deutschen Leitindex, die ein hohes Kurspotenzial bieten.

Momentan führt die Zalando-Aktie das Feld mit einem durchschnittlichen Kursziel von 38,48 Euro und somit 50,48 Prozent an. Das Papier befindet sich noch unter der 50-Tage-Linie und auch unter der 200-Tage-Linie. Doch Zalando könnte aktuell einen doppelten Boden bilden, was ein Umkehrsignal ist. Risikobereite Anleger bauen erste kleine Positionen auf, alle anderen warten, bis die Gleitenden Durchschnitte erfolgreich zurückerobert wurden.

Hinter Zalando tummeln sich dann Volkswagen (49,20 Prozent) und Porsche Holding (48,42 Prozent). Zu beiden Aktien lesen Sie diesen Artikel: Volkswagen: Endet der Einfluss von Porsche in einer Übernahme? Das sollten Anleger tun

Auch deutsche Aktien von Infineon und Daimler Truck mit hohen Kurszielen - Munich Re besser verkaufen?

An Nummer 4 in der Rangliste steht die Chip-Aktie von Infineon. Hier empfehlen die Analysten bei Bloomberg durchschnittlich mit einem Kursziel von 46,97 Euro und mit 43,89 Prozent Kurspotenzial zum Kauf. Auch die Infineon-Aktie ist charttechnisch angeschlagen. Anleger setzen sich das Papier auf die Beobachtungsliste.

Besser sieht es bei Daimler Truck aus: Denn hier ist der Chart intakt. Die Aktie befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend und notiert über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. So können Anleger bei der Daimler Truck-Aktie mit einem Kursziel von 43,37 Euro und einem Kurspotenzial von 29,81 Prozent einsteigen.

Derweil sieht es am anderen Ende der Tabelle für die Werte von Munich Re (durchschnittliches Kursziel aller Analysten minus 0,77 Prozent) und Hannover Rück (-4,48 Prozent) nicht so rosig aus. Dies liegt aber vor allem daran, dass diese Aktien zuletzt deutlich gestiegen sind. Anleger sollten sich davon allein nicht aus der Ruhe bringen lassen, denn viele Analysten brauchen eine zeitlang, bis sie die Kursziele angepasst haben. Solange der Trend stimmt, können Anleger weiter investieren.

