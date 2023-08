Der DAX und die Börsen gaben in den vergangenen beiden Wochen deutlich nach. Deswegen gibt es jetzt auch wieder bis zu 52 Prozent Kurspotenzial für DAX-Aktien. Dieses sehen die Analysten jetzt bei Siemens Energy, Volkswagen, Vonovia, Commerzbank, Deutsche Telekom und Co. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Bis zu 52 Prozent Kurspotenzial mit diesen DAX-Aktien

Bloomberg DAX Kurspotenziale

Wieder neu auf Platz 1 befinden sich die Aktien von Siemens Energy. Weil es sowohl bei der Mutter Siemens, als auch bei Siemens Energy aktuell nicht so gut läuft, sanken die Kurse in der vergangenen Woche. Deswegen sind es nun wieder 51,81 Prozent Kurspotenzial, die die Siemens Energy-Aktie aufweist. Das Kursziel sehen die Analysten bei Bloomberg im Durchschnitt bei 20,36 Euro. Bei Siemens sind es 30 Prozent Kurspotenzial bis 180,25 Euro. Lesen Sie dazu auch: Siemens Aktie: Das dürfte den Kurs stark belasten

Auf Platz 2 bleibt die Volkswagen-Aktie. Bei Volkswagen sinkt das Kursziel zwar von 171,71 Euro auf 170,82 Euro, doch das Kurspotenzial erhöht sich leicht von 44,32 Prozent auf 44,91 Prozent. Dies hat auch damit zu tun, dass die Volkswagen-Aktie nicht so gut auf durchwachsenen Quartalszahlen der Vorwochen reagiert hat. Anleger warten weiter ab, bis die Aktie die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie erfolgreich überwinden und halten konnte.

Doch welche Aktien haben sonst noch hohe Kursziele?

Auch Commerzbank, Vonovia, Deutsche Telekom und Co mit hohen Kurszielen

Von Platz 3 auf Platz 4 sank die Chip-Aktie von Infineon. Das Kursziel liegt bei 47,11 Euro (Vorwoche 47,53 Euro), doch weil die Infineon-Aktie in der Vorwoche nach Quartalszahlen so stark eingebrochen war, erhöhte sich das Kursziel abermals von 37,89 Prozent auf 38,59 Prozent. Hier sollten Anleger bei der Infineon-Aktie aber Vorsicht walten lassen. Es haben noch nicht alle Analysten ihre Kursziele angepasst, sodass das Kurspotenzial noch nach unten sinken könnte.

Und nach dem ersten Platz der Vorwoche befindet sich die Vonovia-Aktie nun nur noch auf Rang 5. Doch das ist gut. Denn zwar sehen die Analysten bei Bloomberg die Vonovia-Aktie mit 38,34 Prozent Kurspotenzial (Vorwoche: 46,53 Prozent) nur noch auf Platz 5, doch dies hat mit einem deutlich gestiegenen Kurs zu tun. Das durchschnittliche Kursziel erhöhte sich gegenüber der Vorwoche von 29,04 Euro auf 29,18 Euro. Doch die Quartalszahlen vergangene Woche scheinen eine Trendwende ausgelöst zu haben.

Die Deutsche Telekom-Aktie weist aktuell ein Kurspotenzial von 35,13 Prozent auf und Analysten bei Bloomberg sehen durchschnittliche 25,68 Euro als faires Kursziel bei der Deutschen Telekom an.

Und bei der Commerzbank sind es nach einem ordentlichen Kurseinbruch diese Woche 35,50 Prozent Kurspotenzial bis zu einem Kursziel von 13,95. Lesen Sie zur Aktie der Commerzbank auch: Übergewinnsteuer für Banken in Europa: Deutsche Bank und Commerzbank-Aktien stürzen ab

Diese DAX-Aktien besser verkaufen?

Auf der anderen Seite sehen Analysten bei den Papieren von Henkel (2,25 Prozent), Adidas (2,15 Prozent) und Hannover Rück (2,53 Prozent) kaum noch Kurspotenzial. Grundsätzlich kann man in solchen Fällen über Gewinnmitnahmen und Umschichtungen nachdenken.



