Der nächste Bullenmarkt könnte schneller kommen, als es viele Anleger erwarten. Hier sind fünf Wachstumsaktien mit massiven Potenzial für die nächste Aufwärtsbewegung.

Der nächste Bullenmarkt kommt bestimmt, die Frage ist nur wann. Während viele Investoren den Himmel voller Wolken hängen sehen, kann eine Verzweiflung an den Märkten auch als Kontraindikator gesehen werden, sodass die nächste Hausse gar nicht mehr allzu weit entfernt ist.

Wenn der nächste Bullrun also kommt, sollten Anleger vorbereitet sein. Am besten geht das mit Growth-Aktien, die stark verloren haben und nun attraktive Chancen für eine kräftige Aufwärtsbewegung bieten. Diese fünf Werte könnten dabei besonders spannend sein:

The Trade Desk - Wachstum durch Werbung

Das Software-Unternehmen betreibt eine cloudbasierte Anzeigenplattform für Ads, bei denen freie Plätze auf Webseiten und in Apps an den Meistbietenden versteigert werden. Seit dem Hoch hat die Trade Desk-Aktie etwa 40 Prozent an Wert verloren.

Nvidia - Primus aus dem Chipsektor

Spannend ist aber auch der Chip-Gigant Nvidia. Trotz einer bärenstarken Performance seit Jahresanfang ist hier noch viel Luft bis zum Allzeithoch. Zusätzlich bieten sich für das amerikanische Unternehmen weiter einige sehr spannende Wachstumschancen, wie für den Chipsektor allgemein.

Tesla - Wachstumstrend intakt

Nachdem sich das Hin und Her um die Person Elon Musk gelegt zu haben scheint, könnte auch Tesla eine Growth-Aktie sein, die sich Anleger näher anschauen könnten. Bisher scheint hier die Wachstumsstory trotz der Probleme in China und der Preissenkungen noch intakt und könnte die Aktie im nächsten Bullenmarkt wieder deutlich nach oben reißen.

Snowflake - Techaktie für Buffett

Ebenfalls ungebrochen ist der Wachstumstrend bei Snowflake. Ungeachtet dessen, dass das Unternehmen unprofitabel ist, ist hier sogar Warren Buffett investiert. Konkret beschäftigt man sich hier vor allem mit Cloud-Lösungen, die als Nächstes großes Wachstumsfeld der Technologiebranche gelten.

Lesen Sie auch: Warren Buffett hält ein kleines unbekanntes Aktienportfolio – diese Werte sind enthalten

Palantir - Growth Aktie für Bullen und Bären

Doch der Tech-Stock, der in den vergangenen Tagen die meiste Aufmerksamkeit bekommen hat und den sich Anleger ganz genau anschauen sollten, ist wohl Palantir. Das Unternehmen fertigt nämlich nicht nur Überwachungssoftware für Staaten, sondern will nun auch endlich profitabel werden. Mit dieser Kombination aus Gewinnen und Wachstum dürfte die Aktie also sowohl im Bullen als auch Bärenmarkt gute Chancen haben.

Lesen Sie auch: Palantir plus 17 Prozent – Das ist der Grund für den Kurssprung der Aktie