Viele Anleger setzen beim Vermögensaufbau auf einen ETF auf den MSCI World. Doch wie hoch ist eigentlich die Dividendenrendite bei diesem Produkt und wann zahlt der ETF die Dividende?

Der MSCI World Index versammelt über 1.500 Aktien aus 23 Industrieländern. Darunter sind natürlich bekannte Schwergewichte wie Apple, Amazon, Alphabet, aber auch europäische Riesen wie Nestlé, Allianz, LVMH, BASF und Co. Anlegern stellt sich die Frage, wie hoch die Dividendenrendite des MSCI World nun ist, weil jetzt die Dividendensaison im April, Mai und Juni beginnt.

So hoch ist die Dividendenrendite des MSCI World

Aktuell beträgt die Dividendenrendite des MSCI World Index rund 2,0 Prozent. Dies gibt Stiftung Warentest Stand Ende März 2023 an. Damit liegt der MSCI World gar nicht so schlecht, denn im Index befinden sich sehr viele US-Aktien, die traditionell eher geringere Dividenden bezahlen als europäische Unternehmen. Anleger, die auf einen ausschüttenden ETF setzen, erhalten diese Dividende jedes Jahr auf ihr Konto. Dabei kommt es jeweils auf den ETF an, in welchem Monat und wie häufig dieser ETF die Dividende bezahlt. Sehen Sie dazu unsere aktuelle Auswertung:

Produkt Anzahl Ausschüttungen Monat der Ausschüttung aktuelle Dividendenrendite (letzte 12 Monate) Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR EUR (D) 1 November 1,71% Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D 1 Februar 1,83% Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D 4 Februar, Juni, August, November 1,73% Deka MSCI World UCITS ETF 4 März, Juni, September, Dezember 1,54% Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF 1 Juli 1,61% Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist 2 Juli, Dezember 1,85% HSBC MSCI World UCITS ETF USD 4 Januar, April, Juli, Oktober 1,78% iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) 4 März, Juni, September, Dezember 1,47% Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD (D) keine Infos keine Infos keine Infos

Dann zahlt der MSCI World ETF Dividende

Wie der obigen Tabelle zu entnehmen ist, kann diese Frage nicht pauschal beantwortet werden. Denn es kommt auf das Produkt an. Manche ETF zahlen lediglich einmal im Jahr die Dividende, andere zwei Mal oder vier Mal. Dabei sollte die Höhe der Dividende nicht riesig variieren, weil ja auf die gleichen Unternehmen gesetzt wird. Teilweise gibt es aber doch Unterschiede in der Höhe der Dividendenrendite. Dabei beziehen sich die Werte oben auf die in den vergangenen 12 Monaten gezahlten Dividenden. Wie viel tatsächlich in diesem Jahr ankommt, weiß man noch nicht.

Anleger dürfen aber ruhig davon ausgehen, dass sie etwas mehr Dividende bekommen als im vergangenen Jahr. Denn die meisten Unternehmen heben ihre Auszahlungen regelmäßig an.

Und wer auf einen ETF auf den MSCI World mit thesaurierender Ertragsverwendung setzt, der bekommt natürlich auch die Dividende: Allerdings wird diese nicht auf das Bankkonto gezahlt, sondern direkt vom ETF-Anbieter in neue Anteile des ETFs investiert.

