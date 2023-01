Jeff Bezos, Gründer von Amazon und einer der reichsten Menschen der Welt, rät Ihnen jetzt von großen Anschaffungen ab und stattdessen zu diesen drei krisensicheren Assets, um Ihr Geld durch harte Zeiten zu bringen.

Es kommt eher selten vor, dass sich die Superreichen dazu herablassen, einfachen Verbrauchern und Anlegern Tipps im Umgang mit Geld zu geben, es sei denn, sie verkaufen gerade ein neues Buch. Anders sieht das aber bei Jeff Bezos, dem aktuell viert vermögendsten Mann der Welt aus. Dieser gab kürzlich im Interview mit CNN einige Ratschläge für die anstehende Rezession.

Jeff Bezos meint: Es ist nicht die Zeit für große Anschaffungen

So sagte der Multimilliardär unter anderem, dass es aktuell in der Wirtschaft nicht allzu gut aussieht und die großen Entlassungswellen erst der Anfang dieser Krise seien. In diesem Kontext rät Bezos Folgendes:



„Wenn Sie als Einzelperson den Kauf eines Großbildfernsehers in Betracht ziehen, sollten Sie vielleicht warten, Ihr Geld behalten und sehen, was passiert. Dasselbe gilt für ein neues Auto, einen Kühlschrank oder was auch immer. Entfernen Sie einfach ein gewisses Risiko aus der Gleichung.“



Was schon wie eine düstere Prognose klingt, könnte sich allerdings in den nächsten Monaten als sehr hilfreich erweisen. Möglicherweise wird es bei vielen weiteren Unternehmen aufgrund der globalen Rezession Entlassungen und Einsparungen geben müssen, was auch einzelne Haushalte betreffen könnte.



Diese drei Assets bieten sichere Häfen

Doch was ansonsten mit dem Geld tun? Aufs Konto packen und von der Inflation auffressen lassen?



Auch hier hält der Milliardär eine Lösung parat und empfiehlt Anlegern diese drei krisenerprobten Anlageklassen:



Versorger/Energie



Vor allem im Energiebereich ist die Stimmung weiterhin gut und das Grundbedürfnisse nach Strom und Wärme bleibt auch in einer Rezession, weswegen es hier kaum Einsparungen geben dürfte.



Hier könnten nicht nur die Öl-Werte wie Chevron interessant werden, sondern auch die klassischen Energieversorger wie Iberdrola & Co.

Immobilien



Abgesehen von kurzfristigen Schwankungen ist Betongold in der Vergangenheit immer eine gute Anlage gewesen. Auch wenn Immobilienaktien aktuell nicht das Mittel der Wahl sind, könnten aktuell günstiger werdende Immobilien ein lohnendes Anlageziel darstellen.



Wer allerdings nicht mit einem Makler auf die Suche gehen will, findet vor allem in REITs wie Realty Income oder europäischen Vermietern wie LEG, eine entsprechende Alternative.

Gesundheitssektor



Wer dagegen auf weniger schwankungsarme Aktien setzt, kann sich dagegen im Gesundheitssektor umsehen. Auch hier sind Einsparungen zweifelhaft und die Cashflows dürften aufgrund der hohen Basisnachfrage weiterhin stabil bleiben.



So könnten Anleger vor allem auf etablierte Platzhirsche wie Johnson & Johnson oder AbbVie setzen.

