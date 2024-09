Den DAX hat es heute wieder unter eine wichtige Marke gedrückt – doch umso mehr sind dafür heute Auto-Aktien wie BMW, Porsche & Co. im Fokus. Das sind die Hintergründe.

Grundsätzlich läuft es heute gut für den deutschen Leitindex. Der DAX liegt aktuell 0,5 Prozent im Plus und steht bei 18.947 Punkten. Dennoch konnte er sich leider nicht über der Marke von 19.000 Punkten halten: Die Ankündigung weitreichender Konjunkturmaßnahmen durch Chinas Zentralbank hat den Index am heutigen Dienstag zwar vorübergehend wieder über 19.000 Punkte gehievt. Doch die Kraft, über der runden Marke zu bleiben, fehlte dem Leitindex wie schon in der Vorwoche. Am Donnerstag vergangene Woche war der Dax nach der Zinswende in den USA bereits bis auf 19.044 Punkte geklettert, und hatte damit eine neue Bestmarke erreicht.

Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt aktuell 0,9 Prozent im Plus und steht bei 4.928 Punkten.

Auto-Aktien wie BMW, Porsche & Co. beim DAX im Aufwind

Rund läuft es heute für die Auto-Aktien im DAX. So markieren derzeit BMW und Porsche mit einem Plus von über drei Prozent die Spitze im Deutschen Leitindex, doch auch VW, die Porsche Automobil Holding und Daimler Truck gewinnen rund zwei Prozent.

Impulse aus China halfen neben Rohstoffwerten in Europa auch den angeschlagenen Aktien aus den Bereichen Luxus und Automobil. Sie hatten zuletzt unter schwächerer Nachfrage gelitten, von BMW und Mercedes-Benz etwa hatte es Gewinnwarnungen gegeben.

Ansonsten gibt es heute keine größeren Verlierer im DAX. Die einzigen Aktien, die aktuell über ein Prozent im Minus liegen, sind Siemens Energy, Vonovia und die Deutsche Börse. Die Aktien der Deutschen Börse zollten der jüngsten Rekordjagd etwas Tribut mit minus 1,3 Prozent. Auslöser für die Gewinnmitnahmen war eine Untersuchung von EU-Wettbewerbswächtern, welche ein Sprecher des Börsenbetreibers bestätigte. Es geht demnach um den Verdacht möglicher Preisabsprachen bei Derivaten.

Mit Material von dpa-afx

