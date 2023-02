Nach dem Powell-Knaller von gestern Abend geht es heute beim DAX und an den Börsen so weiter. Zudem stehen diese Quartalszahlen und dieser Börsengang heute im Fokus.

Dem Markt hat gefallen, was Jerome Powell verkündet hat. Zwar sprach er davon, die Inflation weiter bekämpfen zu müssen und dass die Zinsen noch weiter steigen - doch die Märkte nahmen ihn nicht wirklich ernst. Für die Börse sind die Zinserhöhungen bald Geschichte. Die US-Indizes stiegen alle satt und auch Kryptowährungen legten deutlich zu.

Nach dem Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell am Vorabend startete der DAX heute Morgen stärker bei 15.420 Punkten. Am Dienstag hatte er 0,2 Prozent tiefer bei 15.320,88 Punkten geschlossen. Und am Mittwochmittag befindet sich der DAX 0,90 Prozent im Plus bei 15.460 Punkten. Allerdings wird er am Nachmittag von der Wall Street etwas eingebremst und steht lediglich 0,6 Prozent höher bei 15.420 Punkten. Einem neuen Allzeithoch steht damit im Chart theoretisch nichts mehr im Weg.

Die Nachlese von Powells Äußerungen sowie die ebenfalls am Vorabend gehaltene Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Joe Biden wird die Anleger im Tagesverlauf weiter beschäftigen. Im Blick haben sie zudem mehrere Auftritte von weiteren US-Notenbankern, um den weiteren geldpolitischen Kurs besser abschätzen zu können. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht an.

Bei den Unternehmen feiert die United-Internet-Tochter Ionos ihr Debüt an der Frankfurter Börse. Die Aktien des Webhosting- und Cloud-Anbieters dürften mit 18,50 Euro am unteren Ende der Preisspanne zugeteilt worden sein. Näheres zum Ionos-Börsengang lesen Sie hier.

Firmenbilanzen werden unter anderem von TotalEnergies erwartet. Die deutschen Unternehmen Metro und Deutsche Börse öffnen ihre Bücher nach Börsenschluss.

Wall Street flügellahm - KI-Fantasie treibt Microsoft an

Inmitten einer Flut von Firmenbilanzen haben US-Anleger am Mittwoch auf die Bremse getreten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag 0,2 Prozent tiefer bei 34.080 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 sowie der Index der Technologiebörse Nasdaq gaben je 0,4 Prozent auf 4147 beziehungsweise 12.063 Zähler nach.

Anleger hatten die jüngsten Zinsaussagen der US-Notenbank zu verdauen. Fed-Chef Jerome Powell hatte am Dienstag gesagt, er erwarte, dass 2023 ein Jahr mit "signifikanten Inflationsrückgängen" werde. Der Kampf gegen die Teuerung werde aber auch einige Zeit in Anspruch nehmen. "Die zugrunde liegenden Sorgen darüber, wie hoch die Zinsen steigen müssen, sprudeln wieder an die Oberfläche", sagte Susannah Streeter, Marktanalystin bei Hargreaves Lansdown.

Aktien von Microsoft zogen um 2,8 Prozent an. Der Konzern will seine Websuche Bing mit einer noch leistungsfähigeren Variante der Künstlichen Intelligenz (KI) ChatGPT von Open AI aufrüsten und damit Marktführer Google angreifen. Dieser will wiederum seine KI-Software "Bard" in seiner Suchmaschine integrieren. In einem Online-Werbeclip von Google lieferte Bard allerdings eine nicht korrekte Antwort, was Anleger offenbar als Rückschlag werteten. Die Papiere der Google-Mutter Alphabet büßten rund fünf Prozent ein.

Die DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Mittwoch

Am Mittwochmittag befinden sich die Aktien von Siemens Energy mit einem Plus von 2,77 Prozent, Fresenius Medical Care mit plus 3,58 Prozent und Linde mit plus 3,87 Prozent an der Spitze des DAX.

Auf der anderen Seite des DAX verlieren Zalando 0,79 Prozent, Volkswagen 1,08 Prozent und Sartorius 1,22 Prozent.

(Mit Material von Reuters)