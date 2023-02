Der DAX ringt mit einer ganz wichtigen Marke im Chart. Worauf Anleger sich einstellen müssen und welche Quartalszahlen heute wichtig werden.

Auf der Suche nach neuen Hinweisen zu den Zinsaussichten zeigt sich der DAX am Dienstag schwächer. Am späten Nachmittag liegt er mit 0,3 Prozent im Minus bei 15.300 Punkten. Zu Wochenbeginn hatte er 0,8 Prozent tiefer bei 15.346 Punkten geschlossen. Dabei ist dieses Kurslevel aktuell entscheidend, verläuft hier doch ein wichtiges Fibonacci-Level, welches der DAX aktuell von oben testet. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Bei den Unternehmen stehen die endgültigen Zahlen zum ersten Quartal von Siemens Energy im Blickpunkt. Da auch die Hauptversammlung stattfindet, wird der Energietechnik-Konzern seinen Aktionären den Nettoverlust von mehr als einer halben Milliarde Euro virtuell erläutern können. Allerdings sieht es hier nicht so gut aus. Näheres zu Siemens Energy finden Anleger hier.

Zudem öffnet das Dax-Unternehmen Linde seine Bücher. Aus dem Ausland kommen Zahlen von Carlsberg, BP, und BNP Paribas. Außerdem wird der Ausgabepreis für die Aktien der United-Internet-Tochter Ionos bekanntgegeben.



Ebenfalls im Fokus steht der Bitcoin nach dem Bilden eines Goldenes Kreuzes. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.

Zittern vor Powell

Im Vorfeld erwarteter Hinweise auf die künftige Zinspolitik der US-Notenbank Fed halten europäische Anleger die Füße Still. Der EuroStoxx50 notierte 0,2 Prozent fester bei 4198 Zählern. Auch die wichtigsten US-Futures waren kaum verändert. Angesichts wieder aufgeflammter Zinssorgen richten sich alle Augen den Fed-Chef Jerome Powell - auch wenn dieser erst eine Stunde nach Börsenschluss in Deutschland ans Mikrofon treten wird. Aus den Worten Powells wollen die Anleger heraushören, ob die Fed wegen des robusten Arbeitsmarkts ihren nächsten Zinsschritt erneut auf 50 Basispunkten heraufschrauben wolle, sagte Jürgen Molnar, vom Brokerhaus RoboMarkets.

Angesichts der abflauenden Inflation hatte die Fed nach einer Serie relativ großer Zinsschritte den Leitzins zuletzt nur noch um einen Viertel-Prozentpunkt erhöht. Allerdings hatte Powell vergangene Woche bekräftigt, dass fortlaufende Zinsanhebungen angemessen seien, um die Inflation zur Zielmarke von zwei Prozent zurückzubewegen. Überraschend starke US-Job-Daten heizten zuletzt die Zinssorgen erneut an.



DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Dienstag

Am Dienstagmittag befinden sich die Aktien von Linde mit plus 2,66 Prozent an der Spitze des DAX. Dahinter folgen Continental mit plus 2,4 Prozent und Bayer mit plus 1,31 Prozent.

Auf der anderen Seite des DAX verlieren die Titel von Siemens Energy 2,63 Prozent deutlich und Airbus mit minus 2,92 Prozent sogar noch mehr. Auch Vonovia gibt mit minus 2,50 Prozent stärker ab.

(Mit Material von Reuters)