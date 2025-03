An den Börsen war die Stimmung schon mal besser und viele Anleger fürchten jetzt den großen Crash. Einige Aktien haben sich aber in der Vergangenheit als krisenfest erwiesen – und sollten auch in Zukunft liefern.



Die letzten zwei Wochen dürften Anlegern noch etwas länger in den Knochen stecken. Die Unsicherheiten in Bezug auf den Krieg der Ukraine gegen Russland und das Wirrwarr um die Zölle des US-Präsidenten Donald Trump haben die Börsen nachhaltig verunsichert.

Ganze Indizes wie der Nasdaq verloren innerhalb von kurzer Zeit so viele Prozentpunkte wie schon lange nicht mehr und Besserung ist noch nicht in Sicht. Vielmehr sind sich Börsianer unsicher, ob der große Crash nicht erst noch kommt. Unabhängig davon gibt es aber immer Aktien, auf die man sich auch in Krisenzeiten verlassen kann und die ihre Stärken in einem Depot genau dann zeigen, wenn es insgesamt mal nicht so rund läuft.



Gegen die Krise: Buy & Hold-forever

Einmal kaufen und für lange Zeit nicht mehr anrühren. Buy & Hold forever-Aktien sind an der Börse eine beliebte Strategie, um über einen längeren Zeitraum zu Reichtum zu gelangen. Ob Allianz, Procter & Gamble oder Apple, solche Papiere haben schon die ein oder andere Krise erfolgreich überstanden und sind trotzdem immer weitergewachsen. Grund dafür ist ein einzigartiges Geschäftsmodell, dass die Konzerne in ihrer jeweiligen Branche einzigartig macht und das auch noch in vielen Jahren Bestand haben dürfte.



Noch besser als eine Aktie für die Ewigkeit sind mehrere

Aber natürlich können auch solche Einzelaktien mal an der Börse eine längere Talfahrt erleben. Um das eigene Portfolio noch besser zu schützen und gleichzeitig nicht auf Wachstum zu verzichten, kann sich ein diversifiziertes Investment in mehrere Aktien für die Ewigkeit lohen.

Das ist unter anderem mit dem Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE möglich. Der Aktienkorb umfasst insgesamt 30 Buy & Hold forever-Aktien aus unterschiedlichen Branchen. Neben Konsumaktien wie Nestlé oder L’Oréal sind ebenso Rohstoff-Aktien wie General Mills oder Pharma-Titel wie Johnson & Johnson dabei. Mit diesen Aktien dürfte auch ein unter Umständen schwieriges Börsenjahr 2025 später nur eine Randnotiz sein.



Lesen Sie auch: Mit diesen sicheren ETFs satte Gewinne kassieren und trotz Krise ruhig schlafen



Oder: Deutsche Telekom-Aktie: Idealer Kaufzeitpunkt bei dem beliebten Dividendenwert?