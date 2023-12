Viele Buy and Hold forever-Aktien weisen aktuell trotz einer bereits guten Rallye noch hohe Kurspotenziale auf. Welche man nun kaufen kann und wie Microsoft, Linde, Alphabet, LVMH, Anglo American und Co. abschneiden. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Aktuell weist das Goldminen-Unternehmen Anglo American mit 35,58 Prozent das größte Kurspotenzial unserer 30 Aktien für die Ewigkeit auf. Zwar büßte der Rohstoffkonzern aktuell wegen Herabstufungen etwas an der Börse ein, doch Anleger können sich das Rohstoff-Unternehmen auf die Beobachten-Liste setzen. Sobald die Anglo American-Aktie wieder über die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie steigt, bietet sich ein Einstieg an.

Doch dieser lohnt sich jetzt schon bei diesen Buy and Hold forever-Aktien:

30 Buy and Hold forever-Aktien wie Microsoft, Linde, Alphabet und LVMH

Bloomberg Aktien

Denn Anleger sehen, dass etwa Mercedes noch 25 Prozent Kurspotenzial von den Analysten bei Bloomberg im Schnitt attestiert wird. Damit hat die Mercedes-Aktie das viertmeiste Kurspotenzial aller 30 Aktien für die Ewigkeit. Mit einem Zertifikat auf den BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index können Sie übrigens direkt in alle 30 Aktien gleichzeitig investieren.

Zudem bieten auch die Alphabet-Aktie mit 15,5 Prozent Kurspotenzial und LVMH mit 13,5 Prozent noch einiges für Anleger. Aktuell hat Alphabet zwar etwas mit der 50-Tage-Linie zu kämpfen, doch die Suchmaschinen-Aktie befindet sich weiterhin komfortabel über der 200-Tage-Linie. Anleger können einsteigen. Noch etwa wackelig sieht es bei der LVMH-Aktie aus. Nach einer harschen Korrektur versucht sich der Luxus-Wert nun an einer Bodenbildung. Doch als Hauptsponsor der Olympischen Spiele 2024 in Paris könnte die Aktie den nächsten Aufwärtsschub starten. Wenn die LVMH-Aktie die 200-Tage-Linie überwindet, steigen Anleger ein.

Zudem sieht der Chart bei der Microsoft-Aktie, Linde-Aktie und Apple-Aktie weiterhin bestens aus. Solange die Aufwärtstrends halten, können Anleger weiter dabeibleiben und kaufen. Wenn die 200-Tage-Linien irgendwann gerissen werden, ist das das Ausstiegssignal.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft, Linde.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: LVMH.