Welche Buy-and-Hold-forever-Aktien steigen jetzt nach Quartalszahlen besonders in der Gunst der Analysten an der Wall Street? Welche Kurspotenziale bis zu 46 Prozent es jetzt bei den Aktien von Microsoft, LVMH, Allianz, Alphabet, Linde und Co. gibt. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Bis zu 46 Prozent Kurspotenzial bei diesen Buy-and-Hold-forever-Aktien

Bloomberg Aktien für die Ewigkeit

Wie Anleger in der Liste unser Aktien für die Ewigkeit sehen, liegt die Aktie von Newmont weiterhin mit 46 Prozent an der Spitze. Allerdings läuft es bei der Aktie des Goldproduzenten schon seit geraumer Zeit nicht, weswegen Anleger lieber erstmal die Finger von der Newmont-Aktie lassen.

Allerdings befindet sich auch die Mercedes-Aktie mit rund 20 Prozent Kurspotenzial recht weit vorne beim Kurspotenzial unserer Buy-and-Hold-forever-Aktien. Hier können Anleger langsam erste Positionen aufbauen, weil sich ein Aufwärtstrend etabliert hat und die Mercedes-Benz-Aktie über der 50-Tage-Linie notiert. Gelingt es, die 200-Tage-Linie ebenfalls zu überwinden, so kann die Position ausgebaut werden.

Doch wie sieht es aktuell bei den besonders beliebten Aktien wie Microsoft, LVMH, Allianz, Alphabet, Linde und Co. aus?

Microsoft, LVMH, Allianz, Alphabet, Linde und Co. steigen jetzt besonders in der Gunst der Analysten

Ordentlich in der Gunst der Analysten und auch im Kurs gestiegen ist das Papier von LVMH. Nachdem es bei den Franzosen lange Zeit nicht gut gelaufen war, gab es einen Mega-Sprung bis über die 200-Tage-Linie. Das Kursziel der Analysten für die LVMH-Aktie stieg von 821 Euro auf 831 Euro und das neue Kurspotenzial beträgt noch 7,7 Prozent. Solange sich die Aktie über der 200-Tage-Linie hält, können Anleger einsteigen. Zumal LVMH der Sponsor der Olympischen Spiele 2024 ist Paris ist.

Noch viel stärker in der Gunst der Analysten gestiegen ist Microsoft. Zwar blieb der große Kurssprung nach den Quartalszahlen aus, doch das Papier hatte bereits vorher stark zugelegt. Nachdem das Kursziel der Analysten vor den Zahlen noch 429 Dollar betragen hatte, liegt es jetzt bei 461 Dollar. Zudem sehen Analysten noch 13,6 Prozent Potenzial bei der Microsoft-Aktie. BÖRSE ONLINE rät weiter zum Kauf mit Kursziel 420 Euro. Anleger ziehen aber auch mal einen Rücksetzer Richtung 50-Tage-Linie in Betracht.

Interessant sieht es auch bei der Linde-Aktie aus. Denn hier sahen Analysten vor den Zahlen ein Kursziel von 442 Dollar und jetzt von 454 Dollar. Zudem fielen die Quartalszahlen sehr gut aus. Anleger lesen deswegen: Milliarden Aktienrückkäufe und Dividende bei der Linde-Aktie: Analysten sind bullisch nach Zahlen

Zwar war die Alphabet-Aktie nach den Quartalszahlen abgestürzt, doch der Aufwärtstrend ist weiter intakt. Hatten Analysten vorher ein Kursziel von 157 Dollar gesehen, so beträgt es nun 165 Dollar. Die Analysten der Wall Street sehen zudem noch 15 Prozent Kurspotenzial. Anleger können die Alphabet-Aktie weiter kaufen, solange das Papier über der 50-Tage-Linie notiert.

Währenddessen hat sich bei der Allianz-Aktie aber nicht viel getan. Das Papier hat immer noch ein Kursziel von 269 Euro und Analysten sehen ein Potenzial von 9 Prozent. Die Quartalszahlen präsentiert die Allianz erst am 23. Februar und bis dahin ist nicht mit sehr viel Bewegung bei dem Papier zu rechnen. Lesen Sie dafür aber: Riesen-Dividenden und super niedrige KGVs - Lohnt sich jetzt ein Kauf der Aktien von Allianz, Volkswagen und BASF?

Insofern haben viele Buy-and-Hold-forever-Aktien jetzt nach den Quartalszahlen noch bessere Kursziele und Kurspotenziale als davor.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: LVMH, Allianz.