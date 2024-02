Erst Goldman Sachs, jetzt Morgan Stanley: an der Wall Street haben die Analysten der US-Investmentbank das höchste Kursziel für den Diabetes- und Abnehmspritzenriesen Eli Lilly ausgerufen. "Kann Eli Lilly der erste Pharmakonzern mit einer Billion Dollar Börsenwert werden?", fragt Morgan Stanley Analyst Terence Flynn und sein Team in ihrer neuen Studie und erhöhen ihr Kursziel deutlich, von 805 auch 950 Dollar.

Auf dem Kursniveau wäre Eli Lilly 900 Milliarden Dollar wert. Aktuell notiert die Aktie in der Nähe von 790 Dollar bei rund 750 Milliarden Dollar Börsenwert, also noch 20 Prozent Kurspotenzial bis zu dem aktuell höchsten Kursziel für die Aktie. Im Januar zog der Pharmariese mit seiner Börsenbewertung an Tesla vorbei. Aktuell ist Elon Musks Elektroautokonzern nicht mehr im elitären Club der Börsenbillionäre den aktuell Magnificent Six, mit Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon und Meta Platforms, nach Börsenwert absteigend geordnet.

Nach den starken Quartalszahlen im Februar erhöhten zahlreiche Analysten ihre Kursziele für Eli Lilly. Die Aktie des wertvollsten Pharmakonzerns der Welt ist zusammen mit der Aktie von Novo Nordisk aus Dänermark, Europas wertvollstes Pharmaunternehmen auch im Wikifolio Euro am Sonntag Moat Kings (WKN LS9SWT) enthalten, das von der Redaktion zusammengestellt und betreut wird. Die beiden größten Diabetes-Spezialistern dominieren in dem noch jungen milliardenschweren Wachstumsmarkt für Abnehmspritzen.



Warum Eli Lilly eine Billion Dollar Börsenwert erreichen könnte und warum der Konzern und Novo Nordisk bei Abnehmspritzen mindestens bis 2027 keine Konkurrenz fürchten müssen, hatte BÖRSE ONLINE im Januar ausführlich erläutert.



