Die Bank of America hat in einem neuen Report skizziert, wie sich unsere Wirtschaft in den nächsten fünf Jahren verändern könnte – mit interessanten Rückschlüssen auf mögliche Gewinner-Aktien.



Jeder würde an den Börsen gerne in die Zukunft blicken. Und auch wenn das nicht möglich ist, gibt es durchaus immer wieder interessante Prognosen von Experten, was konkret Aktien in den nächsten Jahren bewegen könnte. Eine neue Analyse mit dem Titel „The world in 2030 (Part 1)“ kommt dabei von der Bank of America. Von KI über Sicherheit bis hin zu Gesundheit gibt es ein breites Feld an Themen, die sich laut den Analysten bis 2030 fundamental wandeln könnten.



Steht Künstliche Intelligenz erst am Anfang?

Laut der Bank of America wird die technologische Entwicklung der nächsten Jahre noch stärker von KI dominiert, als es schon jetzt der Fall ist. So werden agentische KI-Modelle menschliche Eingriffe immer überflüssiger machen. Unter KI-Agenten versteht man dabei Systeme, die selbstständig Entscheidungen treffen können.

Gleichzeitig werden immer mehr Unternehmen diese Technologien entwickeln und für sich nutzen, was das Beispiel „DeepSeek“ schon heute zeigt. Damit könnte auch das Übergewicht großer Tech-Unternehmen wie Nvidia oder Microsoft immer weiter schrumpfen, während Halbleiterhersteller wie TSMC noch mehr Bedeutung gewinnen.



Sicherheit im Netz auch an Börse wichtiges Thema

Bis zum Jahr 2030 könnte sich laut der BofA zudem die Zahl gefälschter Identitäten im Netz massiv erhöhen, was vor allem den Bedarf an Cybersicherheit erhöht. Schon heute sprechen Experten in Bezug zum Krieg in der Ukraine von hybrider Kriegsführung, die Russland auch in Deutschland mutmaßlich im großen Stil betreibt.

Zu den Profiteuren an der Börse könnten daher unter anderem die Aktien von Zscaler, Palo Alto Networks, Crowdstrike oder auch Palantir zählen.



Demografischer Wandel rückt Pharma- und Biotech-Aktien in den Fokus

Aufgrund des demografischen Wandels und einem Fachkräftemangel im Gesundheitswesen soll darüber hinaus der Bedarf nach Gesundheitsdienstleistungen oder wirkungsvollen Medikamenten steigen.

Pharmaaktien sind also mehr denn je gefordert, Menschen ein möglichst langes Leben in Gesundheit zu ermöglichen, während KI bei Biotech-Unternehmen wie BioNTech schon heute vielversprechende Ansätze bei der Co-Entwicklung von Wirkstoffen zeigt. Daneben dürften aber auch Aktien aus den Bereichen Wellness, Ernährung und Sport interessant bleiben oder erst werden.



Lesen Sie auch: Jetzt drehen sie komplett durch - Aktien von BASF und Vonovia mit Kurskapriolen



Oder: Rechnet sie schon am Wochenende mit Mega-Krypto-Boom? Cathie Wood kauft jetzt diese bekannte Aktie