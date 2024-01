Eine neue Auswertung von Morningstar zeigt auf, welche 10 Burggraben Aktien Anleger jetzt kaufen können. Dabei sind diese Buy-and-Hold-forever-Aktien unterbewertet und bieten alle ein gutes Kurspotenzial. Um welche Aktien es sich handelt.

Für die aktuelle Auswertung hat Morningstar Blue-Chip-Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 100 Milliarden Dollar gesucht, die einen Burggraben aufweisen und zudem mit mindestens 10 Prozent unterbewertet sind. Und diese 10 Aktien hat Morningstar dabei identifiziert:

10 Buy-and-Hold-forever-Aktien von Morningstar

1. Roche

2. Pfizer

3. Anheuser-Busch InBev

4. Comcast

5. Nike

6. Taiwan Semiconductor Manufacturing

7. RTX

8. Medtronic

9. Bristol-Myers Squibb

10. Sanofi

So viel Kurspotenzial gibt es bei den Burggraben-Aktien von Morningstar

Die gesamte Auflistung mit allen Kurszielen und allen Analysten-Einschätzungen, erhalten Sie hier bei Morningstar.

Wir wollen uns nun ein paar ausgewählte Aktien anschauen. Beginnen wir mit der Schweizer-Aktie Roche. Dieser Wert hat mit 66 Prozent Kurspotenzial das meiste aus der Liste von Morningstar. Dazu schreibt Analystin Karen Anders, dass Roche durch "das Medikamentenportfolio und die branchenführende Diagnostik des Unternehmens" erhebliche Wettbewerbsvorteile haben und dadurch einen starken Burggraben. Zudem erhalten Anleger eine schöne Dividendenrendite von 3,60 Prozent, müssen aber aktuell noch auf den Chart schauen, denn hier gibt es noch ein bisschen Arbeit zu erledigen. So sollte die Roche-Aktie nun einen schönen Boden bilden und muss dann in einen stabilen Aufwärtstrend übergehen. Doch Andersen von Morningstar schreibt: "Dieser Schweizer Gesundheitsriese ist in der einzigartigen Position, die Gesundheitsversorgung sicherer, personalisierter und kosteneffektiver zu gestalten."

Eine weitere spannende Aktie ist die von Comcast. Hier sehen die Analysten von Morningstar rund 33 Prozent Kurspotenzial bei dieser Burggraben-Aktie. Dazu schreibt Mike Hodel von Morningstar: "Das Wachstum im Kabelgeschäft von Comcast hat sich verlangsamt, und wir gehen davon aus, dass es sich weiter verlangsamen wird, da immer mehr Kunden auf Glasfaser- und drahtlose Netzwerkalternativen zugreifen. Dennoch gehen wir davon aus, dass Comcast in den kommenden Jahren in der Lage sein wird, die Marktanteilsverluste im Breitbandbereich zu begrenzen und gleichzeitig über eine solide Preissetzungsmacht zu verfügen." Weil Comcast neue Themenparks in Planung hat und starke Content-Franchises hat, sowie viele eigene Aktien zurückkauft und auch eine gute Dividende von aktuell 2,66 Prozent zahlt, zählt die Comcast-Aktie zu den Lieblingen von Morningstar.

