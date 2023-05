Obwohl der DAX am Freitag erneut ein neues Jahreshoch gebildet hat, bieten manche deutsche Aktien noch riesige Kurspotenziale: So attestieren etwa Analysten bis zu 62 Prozent Kurspotenzial bei Werten wie Vonovia, Volkswagen, Porsche, Infineon oder auch der Deutschen Bank. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

In dieser Woche veröffentlichen aus dem DAX bereits die Aktien von Deutsche Börse, MTU, BASF, Deutsche Bank, Covestro und Mercedes-Benz ihre Quartalszahlen.

In der kommenden Woche vermelden aus dem DAX dann Airbus, Deutsche Post, Qiagen, BMW, Henkel, Rheinmetall, Volkswagen, Zalando und adidas ihre Quartalszahlen.

Doch wie hoch schätzen die Analysten bei Bloomberg nun die Kurschancen dieser Aktien ein?

Bis zu 62 Prozent Kurspotenzial mit Vonovia, Volkswagen, Deutsche Bank, Porsche, Infineon und Co

Weiterhin sehen die Analysten bei Bloomberg tatsächlich das meiste Kurspotenzial im DAX bei der Aktie von Vonovia. Im Gegensatz zur Vorwoche konnte Vonovia aber zulegen, sodass das durchschnittliche Kurspotenzial der Analysten bei Bloomberg von 69 Prozent auf 62 Prozent sank.

Doch auch bei der Volkswagen-Aktie gibt es jetzt 49 Prozent Potenzial laut den Analysten. Vor allem bei Volkswagen wird es kommende Woche spannend, weil der Konzern auch seine Quartalszahlen bekanntgibt. Nach der letzten Verkündung war es für die Aktie steil bergauf gegangen, bevor alle Gewinne wieder abverkauft worden waren.Dahinter folgt auf Platz 3 das Papier von Porsche SE mit einem Kursziel von 70,60 Euro und somit 45 Prozent Potenzial.

Wichtig: Bloomberg sammelt etwa 12 Monate lang die Kursziele der Analysten. Doch nicht alle Experten passen die Ziele zu den Aktien regelmäßig an.

Doch welche Aktien können Anleger sich noch anschauen und bei welchen sehen Analysten aktuell nicht viel Potenzial?

DAX-Aktien mit viel und mit wenig Potenzial

Aber auch Infineon mit einem Kursziel von 46,44 Euro und einem Potenzial von mehr als 43 Prozent, wie auch die Deutsche Bank mit rund 40 Prozent Kurspotenzial stechen aus der Masse der Aktien heraus. Zudem bieten ebenso Daimler Truck, die Commerzbank und Continental interessante Chancen.

Auf der anderen Seite sehen Analysten beim Papier von Henkel gar keine Kurschancen mehr: Sie schätzen sogar, dass der faire Wert rund 6 Prozent unter dem jetzigen Kurs liegt. Auch bei Beiersdorf (-5,38 Prozent) und Adidas, (-4,16 Prozent) sieht es nicht gut aus.

Bei den aktuellen Quartalszahlen, welche die deutschen DAX-Aktien melden, sollten Anleger ihre Positionen nochmal genau prüfen.

